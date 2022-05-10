聲生不息｜大舞台吸引有好交流　曾比特：更多發掘自己可能性

TVB（無線）與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，其中在初舞台演唱《初戀》大獲好評的曾比特（Mike）人氣急升，突圍而出的他微博粉絲有增無減，甚至於舊有的演唱作品瘋狂獲內地網友搜索，在內地已經有一定的知名度了。近日，他就獲邀上另一綜藝節目《甜蜜的任務》，大方公開許多不為人知的秘密，引起大家討論。

曾比特在內地已有知名度。（《聲生不息》微博圖片）

在《聲》節目中只有兩位年輕香港歌手代表，他就是其中一位，另一位就是炎明熹（GiGi）。對於他出現該節目中，當初為什麼會接受參加這個節目，則引起主持人的興趣，而他亦相當大方表示：「我覺得《聲生不息》是一個很大的舞台，就是可以跟前輩們有一個學習的機會，兩個地方的音樂相碰撞，然後相交流的一個很好的機會。一個很大型的舞台，就是可以讓自己有更多發掘自己的可能性，所以我就選擇來參加。」證明當初他的決定是沒有錯的，如今他已成功打開內地市場，爆炸頭已經成為他的標記。

曾比特在節目上公開不少秘密。（影片截圖）

不是音樂專業出身的Mike，原來想做歌手的原因是因為在學時期受到合唱團的影響：「其實我小時候已經很喜歡唱歌，但是我是在中學的時候，就是參加這個合唱團真正去了解到唱歌是這樣的一回事。當時音樂老師就把我拉進去，我也不知道是因為合唱團沒有人，還是我試唱得還不錯。然後那次就由于這個表演，然後表演以後就覺得自己很享受這個感覺，慢慢就愛上了唱歌。然後就一直在找不同的方法去找老師去學習，然後一直就想要成為一個歌手。」而如今這個夢想已經達成，他已成為一名實力派歌手。

曾比特唱歌備受觀眾肯定。（《聲生不息》微博圖片）

而在該節目眾多位歌手中，Mike就公開表示自己最欣賞的歌手就是李玟（COCO）:「她很多歌也是很好聽，我自己特別喜歡她的《自己》，一直想說有個機會去跟她合作。」而巧合地COCO亦在同個節目中爆料，原來Mike曾在私下向她作出喊話：「他看見我了，他就說『COCO姐，我要跟你對抗，我要跟你比拚』」看來Mike真的非常喜歡COCO。

曾比特在眾歌手中欣賞COCO姐。（影片截圖）