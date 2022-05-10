深田恭子被爆酗酒「喪飲15個小時」與男友杉本宏之街頭罵戰傳分手

39歲女神深田恭子在日本演藝圈長紅多年，聲勢不墜。去年傳出罹患適應障礙症停工幾個月，隨後復工不久在今年1月卻傳出確診新冠肺炎，沉寂兩個月後再度復工，但近來卻負面新聞不斷，先是傳出與友人酗酒連喝15個小時，如今又爆出與論及婚嫁的男友杉本宏之分手！



據日媒《女性SEVEN》報導，有民眾向周刊爆料，上個月某天凌晨在大街目睹深田恭子與男友吵架，男方最後大吼：「我受夠了，我們分手吧」隨後搭車離開。女方友人更爆料，女方長期酗酒，這也是雙方吵架的主要原因。

【相關圖輯】深田恭子患適應障礙症宣布停工 日前活動亮相被指瘦到見骨（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 48

報導中指出，深田恭子近來酗酒情形嚴重，報導中更以「每天起床後喝香檳就像喝水一樣」來形容她。而過去杉本宏之曾因此與深田恭子吵架，當時深田恭子清醒後則向男方道歉，並表示「以後不會再喝了」，豈料如今再度傳出酗酒，還傳出雙方在大街為了喝酒吵架鬧分手，再度引發熱議！

【同場加映】酗酒｜Coffee林芊妤憶酗酒極端人生 一晚隊成枝伏特加：維持咗好長時間（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 51

延伸閱讀：

異常疲倦、夜間高燒 《PRODUCE X 101》男偶像罹患淋巴癌

演藝圈大咖全來了！姜受延靈堂曝光眾星齊弔傳奇影后

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】