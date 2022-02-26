審美標準人各有異，以前崇尚瘦就是美，現在則更多人追求身材均稱的健康美。雖說減肥和減肥這些口號常常掛在嘴邊，但真的要保持一個完美的體態是需要付出很多的努力才可以做到。近日日本有網站舉行了投票，讓一眾網民票選出在電視和電影界活躍的女藝員中，誰擁有你認為最理想身材的女星，快看看你心中的女神有沒有上榜吧！



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「窈窕淑女，君子好逑」說到女生最理想的身材，除了有曲線的腰肢和纖細的大長腿外，果然最重要的還是有前有後、玲瓏浮凸的身材。日本網站GOO近日發起了投票，讓一眾網民票選出，現在在電視及電影界中活躍的女藝人，誰擁有你心目中最理想的身材。

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而出爐的美女們橫跨不同的年齡層和類別，證明美好的身段不只是年輕人的權利！一向榜上有名的綾瀨遙排在第二，今次更有不少擁有Model級九頭身的美女都上榜，比如：菜菜緒、年輕新星中條彩未等。

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無論是男生定女生，大概每個人都有一個自己心目中想變成的模樣，你認為理想身材最需要具備的條件又是什麼呢？

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同場加映：日本電視台員工票選 8位鏡頭後性格超好女明星 綾瀨遙屈居第二

自古有不少擁有良好螢幕印象的明星，卻被踢爆私底下性格超差，不但目中無人更對身邊的工作人員毫不專重。俗語說「藝人」、「偽人」很多時候明星在公眾面前的形象，都只是他們選擇展示出來的模樣。近日日本電視台NHK找來了300名和電視制作有關的員工進行投票，讓他們在合作過的女藝人裏，選出私底下性格最好的3名，結果一向以活潑開朗形象示人的綾瀨遙竟然屈居第二！

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