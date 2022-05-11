陳志雲拍片力撐MIRROR　反駁陶傑「虛火」論：就算係虛火都係火

日前陶傑於電台節目中指MIRROR現象只屬「虛火」，又說︰「MIRROR係救唔到香港音樂工業同影視，因為呢一行係要真材實料，係要深度同內涵。」隨即遭受不同人士反駁。事後陶傑澄清並非仇恨MIRROR，又認為只是指出MIRROR不足之處，最後對鏡粉「道歉」：「12位大爺，我錯，我錯。」並自稱替他們舔腳趾都不如。姜濤受訪回應表示會努力變成「實火」。



陶傑抱拳道歉：「12位大爺，我錯，我錯。」(影片截圖）

陳志雲周日（8日）於YouTube拍片，評論陶傑說法。陳志雲表示：「公道啲講句，MIRROR同佢哋經理人本身冇話過自己能夠撐起成個娛樂圈㗎喎！」他又指出MIRROR十場紅館演唱會門票瞬間被搶購一空，炒價直達幾十萬，反駁「虛火」之說：「呢個又點會係虛火呢？不過就算係虛火，都係火。」

MIRROR。（葉志明攝）

另外，陳志雲認為，MIRROR成功令港人目光由韓星轉投至港星，說道：「即使係短暫嘅，係虛嘅，都係一件好事嚟嘅。」他稱讚姜濤回應大方得體，又相信陶傑此番說話並非出於惡意，「佢只係想為呢團火增加啲燃料，再帶熱大家對港產明星已經冷卻了嘅熱情。」最後陳志雲重申支持MIRROR，「有火咪得囉，話之佢虛火定實火，反正實則虛之，虛則實之呀嘛！」

陳志雲力撐MIRROR，指虛火都是火。（影片截圖）

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