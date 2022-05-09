「巴士女神」何恩欣遭的士輾過腳掌　僅受輕傷：醫生話絕對係奇蹟

「巴士女神」何恩欣（Yannes）近日不幸發生車禍。她透露早前與朋友搭的士回家時，的士司機竟不等她上車就開車，並輾過她的腳掌，她憶述當時情況：「車門仲喺大開之際，的士司機竟然就踩油開車，瞬間的士嘅後轆就碌過我隻腳掌，然後我就失平衡向後跌扻親個頭。」友人見狀立即報警及召救護車，Yannes則躺在地上無法動彈，她說：「痛到出唔到聲，好彩成個過程我都係清醒，只係少少頭暈。」到醫院檢查後幸發現沒有骨折和骨裂。她透露，的士司機和工會均願意承擔責任。

Yannes近日不幸被車輾過腳掌，幸好沒有大礙。（IG@yannes.ho）

意外發生兩星期後，Yannes今日（8日）再於Instagram發文透露病況，自認「黑仔意外王」的她稱如今只是膝頭同腳趾骨只有些微瘀腫，行路不便，但「10隻腳趾都仲喺齊度，真係超級無敵感恩再感恩。」Yannes指連病情輕微到醫生都大感驚訝：「醫生都話絕對係奇蹟，我隻腳俾車轆碌過都絲毫無任何骨折骨裂，後腦扻落地下都冇事。」

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Yannes分享車禍當晚影片，片中她躺在馬路上，救護員到場後協助她上擔架。她又曬出安然無缺的雙腿，看上去絲毫無傷，的確十分幸運！而謝安琪和姚子羚都留言祝福她：「Get well soon！」