姬絲汀史超域同Jennie撞衫呈極大反差　一個性感又有型另一個就…

CHANEL日前在蒙地卡羅發表2022/23 Cruise度假系列大秀，品牌大使姬絲汀史超域（Kristen Stewart）也是座上客，她在完騷後換上一身火辣的黑白泳裝搭配薄紗裙展現優雅質感，恰巧也是BLACKPINK成員Jennie在Coachella音樂節中的私服打扮，不過兩人的搭配方式卻很不同。



姬絲汀史超域先是以深U閃片背心現身大秀，漸層的拼接效果伴隨緊身線條非常極致，為她纖細身材注入亮點，並以金髮高馬尾加持，形成名副其實的「人間香奈兒」。

【圖輯】姬絲汀史超域同Jennie撞衫呈極大反差！點圖放大看兩位「人間香奈兒」大比拼👇👇👇

+ 7

秀後派對上，她換上品牌春夏系列彈性羅紋Jersey針織泳裝亮相，隨著簡潔的黑白線條遊走，胸前與腰間則有雙C Logo以及山茶花元素點綴其中，充分彰顯品牌辨識度。姬絲汀史超域連下身也原汁原味呈現秀上模特兒搭配，以透視閃鑽網紗裙打底，不吝嗇曬出一雙長腿，極佳比例與性感韻味拿捏得恰到好處。

相比之下，Jennie 4月在Coachella音樂節中的私服打扮就低調許多，雖然也是同款針織泳裝，但下半身選擇了黑褲收尾，更顯日常。

【同場加映】Jennie@BLACKPINK再為CK拍廣告 精選11位曾代言內衣韓星（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】