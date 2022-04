BLACKPINK Jennie向來是潮流指標,出道以來少有挑戰淺色髮色的她,昨天(10日)在IG公開了全新造型。Jennie染了一頭鮮艷橙色髮色後更吸睛外,相信亦會快速帶起一陣風潮。



Jennie公開新造型後,快速吸超過850萬Likes。(IG/@jennierubyjane)

韓國近日天氣逐漸變暖,Jennie也急不及待換新造型迎接春夏天的來臨。她昨天在IG上傳新照,並寫上「Dont talk to me or my new hair🧡」,即使換上一頭橙髮,但也不會令膚色顯黑,與放在鏡頭前的橙色花相映成趣。由於Jennie一直都是潮流指標,除了佩服她的消化能力外,相信淺色系髮色之後也會掀起一陣熱潮。

Jennie出道以來多維持深色髮色。(IG/@jennierubyjane)

