【Anson Lo/姜濤/Chill Club頒獎禮/MIRROR/BLACKPINK/Lisa/Jennie】《Chill Club年度推介》Anson Lo奪年度之歌及男歌手金獎，引來網友猜測姜濤已跌出上弦一之位。其實很多時有心病的都不是偶像本人，而是兩家粉絲，BLACKPINK的Lisa和Jennie粉絲更因人氣問題鬧交6年。



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《Chill Club 推介榜年度推介21/22》昨晚（4月24日）圓滿結束，MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）力壓團歌《BOSS》和隊友姜濤的《Master Class》成為年度之歌，而且還奪得男歌手金獎，不枉一眾神徒（Anson Lo粉絲稱呼）落力投票。

Anson Lo連奪兩獎，卻被部份姜糖（姜濤粉絲稱呼）指神徒是為2021年度《叱吒》「我最喜愛的歌曲大獎」及「我最喜愛的男歌手」雪恥才出盡力谷票，以企圖營造Anson Lo人氣最強的假象。其實兩方粉絲已爭做MIRROR「上弦一」多時，更因獎項多寡及人氣排名而有心病。

姜濤獲2021年度《叱吒》「我最喜愛的歌曲大獎」及「我最喜愛的男歌手」

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組合當道的韓國都有類似事件，主角就是人氣女團BLACKPINK的Jennie和Lisa雙方粉絲。兩人是隊中人氣最高的成員，只要對家偶像或粉絲一個小行為，就會遭另一方無限放大檢視，出道6年來粉絲仍為她們的「上弦一」之位鬧個不停。

Lisa（左）、Jennie

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【1】泰媒Tag錯Jennie惹禍

2021年，Lisa本身有份出席巴黎時裝週一個代言品牌的活動，可惜最後因疫情問題而未能參加。有泰國媒體報導消息時誤把Hashtag寫成Jennie，結果一部份Lisa粉絲大鬧是Jennie令偶像去不成活動。

有泰國媒體報導消息時誤把Hashtag寫成Jennie / Twitter截圖

【2】Jennie站哥撞Lisa

2020年BLACKPINK完成日本巡迴演唱會後回到韓國，獲大量Fans接機，不料一名粉絲顧著拍照，向後退而撞到Lisa。這名粉絲事後被起底，原來是Jennie一個Twitter專頁「Paint It Black」的「站哥」，結果激怒Lisa的粉絲，指他為拍Jennie美照而不理Lisa的安全。

Jennie站哥撞到Lisa / Twitter @_fluffylisa

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【3】Lisa被轟擋住Jennie

韓國電台節目設有觀眾席，粉絲可以隔著玻璃看偶像，偶像也會不時向粉絲揮手或擺Pose。2018年BLACKPINK上電台宣傳《DDU-DU DDU-DU》時，因為廣播室位置安排問題，令部分Fans視線受阻看不到Jennie，坐得較近的Lisa被指擋住隊友搏鏡頭。

Lisa被指擋住Jennie搏鏡頭 / YouTube @비몽

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