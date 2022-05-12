MIRROR演唱會優先訂票反應太熱烈　Mox app大塞車無法登入買飛

撰文：趙允琳
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人氣男團MIRROR將於7月25起舉行一連十場紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，早前門票進行CitiBank優先訂票時已經火速售罄掀起搶飛潮，亦令不少「黃牛黨」重出江湖，一度將價值1,280元的門票炒賣至44萬元！今日（12日）輪到渣打香港旗下的虛擬銀行Mox Bank提供優先訂票，但Mox app今早卻出現網絡問題，導致大批客戶無法登入，無法順利買飛。

MIRROR將於7月25起舉行一連十場紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。(IG圖片）

Mox app客戶可於今日上午10時至晚上11時59分優先預訂MIRROR演唱會門票，但今早Mox app卻顯示「由於演唱會優先訂票反應熱烈而導致網絡出現問題，現正全力搶修」的字眼，同時又提醒客戶訂票時無須預先登入Mox app：「當成功載入訂票頁面並開始購票，客戶會有15分鐘時間；如須翻查Mox Card資料，可屆時登入Mox app。」

今早Mox app卻顯示「由於演唱會優先訂票反應熱烈而導致網絡出現問題，現正全力搶修」的字眼。（截圖）

Mox方回應傳媒表示，Mox app正全力搶修，而Mox Card的付款功能則如常運作，但請客戶於驗證網上交易時選用短訊驗證，以避免延誤。至於有關演唱會優先訂票的最新消息，則留意其Facebook專頁，為客戶造成不便致歉。Mox亦表示，早前Mox已透過不同社交媒體提醒客戶在優先訂票之前，先記下賬戶資料，使到整個購買流程更加暢順。

MIRROR的紅館演唱會2022暫定日期為7月25至31日，以及8月2日至4日一共10場，票價為480、880及1280港元。

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