瘋火與膠七 | 七師傅出面力撐火火　觀眾指有一點ViuTV應學習TVB

七仙羽（七師傅）和火火主持的ViuTV《瘋火與膠七》至今播出三集，賣點是由七師傅帶領何洛瑤（Sica）、羅曼菲（Mangie）、劉兆豐（肥豐）、及鄧耀鏗（Gene）等ViuTV新人齊齊「膠」事認真做。昨晚（11日）播出一集中，眾人玩遊戲，一人做手勢，另一人要透過手勢估出對方表達的意思。期間火火不斷抱怨年輕主持所做動作不夠清晰，導演又批評道：「你哋可唔可以認真啲？」



七師傅和火火主持的《瘋火與膠七》惹部分觀眾不滿。（節目截圖）

輪到Mangie的時候，火火突然按耐不住爆發憤怒，爆鬧Mangie：「開始有啲䒐......咁樣拍落去都冇意思。佢話你嬉皮笑臉，我都䒐㗎啦！好好玩呀咁樣？」此時Mangie眼眶泛紅，火火續走到鏡頭外繼續鬧：「如果播咗出街唔好笑，我都唔知為乜！」肥豐隨即道歉撲火，Sica更即場被嚇到喊。不久後火火冷靜下來，笑言這是整蠱環節，更指這節主題是「不開心」，因此是故意發脾氣令他們不開心。

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不料這集卻惹來觀眾不滿，有人認為整蠱環節毫無意義和笑點，火火擺起前輩架子鬧人搞喊Sica惹人討厭。同時有人藉此表達對節目的不滿，指出環節太散亂，突顯不了諷刺時弊的特點；七師傅太跟劇本行，缺乏機會發揮搞笑本色，因而不時出現尷尬悶場。

有粉絲愛之心責之切，指出ViuTV綜藝節目通病是眼高手低，空有想表達的議題，卻找不到適切的表達方法；又認為對手無綫（TVB）節目通病是題材、風格老土，但主題、製作模式卻「合格有餘」，ViuTV應向對手取經學習。

七師傅力撐好友火火和節目。（七仙羽FB）

七師傅今日（12日）於社交網出Post力挺火火。她透露火火看到網友負評後心情難過，「面色馬上黑了......他一直低頭盯著手機冇說話丶其他人個個都好沉重的表情，那晚飯後，他們垂頭喪氣一起離開。」七師傅卻心情坦然，一笑置之。她指節目笑藏玄機，或因表達手法不夠主流，觀眾難以消化。此外，七師傅稱讚火火是「出名的導演及演藝學院畢業的，演技荷里活級別」又指火火疫情期間仍為拍攝奔波，家中尚有小孩要養，希望大家看在這個份上放過他。

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