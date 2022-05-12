女士的法則 | 江疏影與小8歲彭昱暢姊弟戀被詬病　網友：簡直災難

由江疏影、劉敏濤、彭昱暢主演的時裝劇《女士的法則》於5月8日開播，劇集以律師行業為切入點，講述兩個秉持不同理念的律師，從碰撞到理解，共同揭露真相的故事，由簡介不難看出是一套職場劇，且還以江疏影、彭昱暢的姊弟戀為噱頭，結果短短幾集負評不斷，言情線喧賓奪主之餘，還略顯「油膩」。



兩位女主角都不錯，可惜劇情不佳。（微博@女士的法則官微）

江疏影在劇中都是以長捲髮配紅唇的精緻妝容出場，幹練的服飾更是一套接一套，聰明智慧，霸氣十足。反觀比她小8歲的彭昱暢，身高顏值都不出色，角色普通，演技平平，且台詞有口音，兩人風格、氣場相差甚遠，沒有絲毫CP感，如果慢慢培養感情線，觀眾或可以逐漸接受，但兩人的在第二集就莫名其妙有吻戲，之後男方開始不斷獻殷勤，劇情毫無說服力，令觀眾忍不住詬病選角問題，直言「男主角簡直是災難」。

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其實近排播出的劇集中，不少男女主角的顏值都相差甚遠。好似前不久首播的都市劇《新居之約》，王鷗搭配潘粵明。雖然潘粵明年輕時樣貌都尚算過得去，但近年疏於身材管理，導致身形肥胖，顏值大跌。不過，他在戲中飾演的是包工頭，這樣看來倒是很貼近角色，只是王鷗扮演的是白富美設計師，當中還不乏一些偶像劇的爛俗情節，譬如女主角差點摔倒，男主角及時扶住她後，深情的對望情節，讓觀眾實在「難以下嚥」，不過勝在兩人演技過關，因此對於CP的搭配沒有被詬病太多。

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在2月播出的劇集《假日暖洋洋2》中，劉濤也同陳赫上演了姊弟戀，男方常年參加綜藝節目，獲得不少人氣，但現實中卻是一位出軌渣男，且本身相貌平平，又有些發福，與飾演風投界女強人的劉濤可謂格格不入。

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其實早在去年的古偶劇中就出現了很多男女主角顏值不對等的情況，當時也遭到網友抨擊，紛紛表示難以入戲，主要原因還是同演技有關，其次有的男演員疏忽身材管理，外形顯得邋遢，難以襯得起時刻保持美麗的女主角；再者，選角與角色人物性格不符，也會令觀眾出戲。