蔡思貝擔正新劇《你好，我的大夫》　開拍前與何廣沛齊齊學針灸

香港藝人蔡思貝（Sisley）於《2013年度香港小姐競選》獨奪得亞軍，當選亞軍後Sisley便展開拍戲生涯，當中亦演過不少角色。入行兩年已經被提名「最佳女主角」，可惜只是陪跑，直至2020年《萬千星輝頒獎典禮》中Sisley憑《踩過界II》奪得最年輕的「最佳女主角」。

蔡思貝

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Sisley奪得視后寶座後，並沒有因此而懶散下來，不斷作出新嘗試，飾演過不同的角色如：臥底、機動部隊、機場特警等。最近Sisley接到一個角色，將會在6月開拍的無綫電視（TVB）新劇《你好，我的大夫》中飾演女中醫師，並且會與何廣沛拍檔。TVB比較少開拍此類型劇集，所以未開拍前先做好資料蒐集，所以TVB安排眾演員去學針灸，Sisley被讚有潛質，而何廣沛因為怕抽血，所以未能完成衝破心理關口，但何廣沛話會請教做護士的媽媽。

蔡思貝獲得視后寶座 （ig@sisleychoi）

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Sisley對於今次要做一名中醫師表示是一項新挑戰，所以很用心地學針灸，有潛質的她更向中醫師建議用自己試針，才可以掌握怎樣去見一個資深中醫師。這麼勤力的Sisley，難道目標向第二個視后獎項進發？

蔡思貝獲提名「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」，亦憑《使徒行者3》角逐「最受歡迎電視拍檔」。（葉志明攝）

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