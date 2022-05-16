李佳芯被用到盡終於捱到病　新劇女一位置由未來視后頂上

李佳芯（Ali）在2019年曾傳出被無綫（TVB）雪藏，多套電視劇被換角，事業一度跌落谷底。Ali解凍後只能靠小品劇入屋，在《萬千星輝頒獎典禮2021》中Ali憑《愛美麗狂想曲》奪得「最受歡迎電視女角色」獎項，正式皇者歸位。

李佳芯憑《愛美麗狂想曲》奪得「最受歡迎電視女角色」。（電視劇《愛美麗狂想曲》劇照）

早前傳出Ali剛拍完《有種好男人》之後，在6月便要趕拍《靈戲逼人》，與張振朗合作譜出浪漫的人鬼戀，這個角色既要美麗動人又要演技好，經過高層商議後決定把重任交予Ali，在此期間她亦要拍攝myTV SUPER獨家節目《夢中．情．人》。當時有傳媒報道指是因為Ali屬包薪藝人，高層把Ali用到盡，除了電視劇外，綜藝及代言人都找她擔任。早前她與黎諾懿、麥美恩及劉穎鏇在元朗為綜藝節目《仨心友行3》進入拍攝，實行密密做到無停手。

李佳芯在《有種好男人》飾演吳偉豪的母親。（IG：@aliaime）

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不過，鐵人也有病倒的一日，今日有傳媒指出Ali因身體抱恙而決定辭演《靈戲逼人》，上文提到，這個角色既要美麗動人又要演技好，Ali絕對是好人選，突然辭演的決定令劇組大失預算。幸好監製王偉仁立即找來有幾次合作經驗的龔嘉欣頂上，嘉欣近年的劇集都有不少好評，演技進步有目共睹，絕對是未來視后的有力競爭者，相信也適合角色，算是解決了當務之急的問題。

龔嘉欣上屆包攬「我最喜愛女角色」和「大馬視后」，雖然去年沒有新作問世，但手頭上有《十八年後的終極告白2》和《四十二章經》兩部大製作，還有待拍的《香港愛情故事2》，未來拿獎希望頗大。（IG/@kungkaty）