LE SSERAFIM金佳覽再爆霸凌爭議　初中校園暴力處罰通知書曝光

韓國新人女團LE SSERAFIM頂着BTS防彈少年團師妹團之名，加上有宮脇咲良加持，由出道前已備受關注。可是其中16歲的金佳覽（金佳藍）出道前已捲入校園霸凌爭議，昨晚（15日）再有受害者爆料。



昨晚有網民貼出一封來自校園暴力對策自治委員會處罰通知書，顯示加害者是就讀1年3班的金佳覽，因而令霸凌爭議再次被提起。網民指出除了姓名與LE SSERAFIM金佳覽一樣外，對照2018年她亦剛好正在就讀初中一年級。由於公司早就否認過金佳覽是加害者，所以粉絲就質疑照片的真偽，提出通知書沒有學校名字，不排除是其他人或有偽造成份。

有網民貼出一封校園暴力對策自治委員會處罰通知書，顯示金佳覽曾是加害者。（網上圖片）

對於金佳覽再一次捲入霸凌爭議，所屬公司今天發聲再次否認，表示目前已開始採取法律措施，詳細內容將通過法律程序確認。金佳覽出道前曾被公開多張黑歷史照片，包括在畫有生殖器官的黑板前拍照及高舉不雅手勢等，但她仍在大量反對聲音下如常出道。對於學生時期的爭議，她曾在記者會上以「這個部分難以回應」，模稜兩可的回答仍未能平息風波。

金佳覽自出道前一直爭議不斷。（SOURCE MUSIC）

LE SSERAFIM頂着BTS防彈少年團師妹團之名出道。（SOURCE MUSIC）

金佳藍（圈示）在課室畫有性器官的黑板前影相。（網上圖片）

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