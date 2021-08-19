宮脇咲良將下周回韓國簽BTS公司　與金采源重組「IZ*ONE 2.0」？

透過韓國選秀節目《PRODUCE 48》誕生的女團IZ*ONE，結束兩年半的活動之後於今年4月正式解散，12名成員各自回到自己的所屬公司。隊中的人氣成員宮脇咲良在IZ*ONE解散後，回日本舉行畢業演唱會，正式從原團體HKT48中畢業。早前已有業界人士透露經紀公司HYBE娛樂（前身為Big Hit娛樂）有意將她簽約成旗下藝人，今日（19日）再消息指她已經與HYBE娛樂簽約，將於今個月23日（下周一）由日本出發回韓國發展，正式成BTS（防彈少年團）的同門女藝人。



宮脇咲良以第二名加上IZ*ONE出道，人氣一直相當高。（FB/@official.izone）

據日本傳媒報道，宮脇咲良的親友爆料指她已經完成與HYBE娛樂簽約，下周一（23日）將會正式離開日本，搭飛機回韓國準備出道。韓國傳媒於本周二（17日）報道指，HYBE娛樂旗下的子公司Source Music有意打造一個五人新女團，其中會有兩至三名IZ*ONE成員，除宮脇咲良外另有一名有力人選，就是6月底與HYBE Labels簽約加入旗下公司Source Music的金采源，而另一名IZ*ONE出身的成員則仍苦惱當中。至於當初沒有被選入IZ*ONE而又在《PRODUCE 48》中備受矚目的練習生，亦有很大機會加入新女團。

完全想不到是IZ*ONE的人氣王宮脇咲良吧。（IG/@official_izone）

金采源亦估計是新女團的成員之一。（FB/@official.izone）

前IZ*ONE成員宮脇咲良（前排右三）和金采源（後排右三）有力再Source Music以新女團成員出道。（網上圖片）

消息傳出之後，有不少IZ*ONE粉絲認為能見到「IZ*ONE 2.0」十分高興，但同時亦有不少批評聲音，皆因負責新女團的Source Music於今年5月才剛剛將人氣高企的GFRIEND突然解散，如今又打算簽多名IZ*ONE推出新女團，無法接受這種拋棄「親生女」卻另組女團的行為：「怎麼會把GFRIEND解散然後推出IZ*ONE 2.0啊」、「當初養活公司的是GFRIEND」、「做這種事真的讓人很失望」等。

GFRIEND於今年5月突然解散。（Facebook@GFRIEND）

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