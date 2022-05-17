任噏亂評｜《雙生陌生人》被斬不應播《十八年後2》　有更好選擇

無綫（TVB）劇集《雙生陌生人》有傳因為收視不濟而被迫硬cut五集，由5月30日改播《十八年後的終極告白2.0》，硬撼ViuTV自家劇集，由郭羨妮、栢天男、劉心悠和蘇志威主演的《冥冥之中》。



用《十八年後的終極告白2.0》來挽救收視是否真的是最佳選擇呢？誠然第一輯的確是大獲好評，網上評價極高，收視也有不錯的26.5點（七日跨平台總收視），減去七天的計算應該也是有23點左右，比起現在《雙生陌生人》高出10點，這樣看的確是一個不錯的選擇。

真係估唔到咁差。（《雙生陌生人》劇集截圖）

不過，《十八年後的終極告白2.0》有一個比較不利的因素，首先是內容比較黑暗，有看過第一輯的觀眾都知道，一件謀殺案衍生一連串的殺人事件，張力十足，雖然未知第二輯會否跟前輯相似，但肯定不會偏離太多，對於近一兩年TVB一眾睇劇送飯的觀眾未必能夠接受。近兩年最好收視的劇集例如《家族榮耀》、《逆天奇案》、《法證先鋒IV》等，都是典型的TVB劇集題材，最怕《十八年後的終極告白2.0》就有如《金宵大廈2》一樣，在三、四年前取得成功，但放在今天卻失去了色彩，事關觀眾層面在最近兩年可能已經有所變動。

怕《十八年後的終極告白2.0》會步《金宵大廈2》後塵。（《金宵大廈2》預告）

講到最後，其實TVB仍大把選擇可以拿出來救市，而且一定比播《十八年後的終極告白2.0》有把握，例如以下兩套劇集，除了都是前作有口碑，更是大卡士班底。第一套是由郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣和唐詩詠主演的《白色強人II》，第二套是由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰和劉穎鏇主演的《超能使者》，無論口碑、題材和演員陣容都絕對是誠意之作，如果要急救收視，好像比《十八年後的終極告白2.0》更適合。

《白色強人II》由郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠及張曦雯領銜主演，並由蔣志光、陳嘉輝及張達倫等做配角。（資料圖片）

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