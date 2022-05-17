Gin Lee離巢後深夜出post講感想　多謝8年前遇上Duncan

香港環球唱片公司昨日（16日）宣佈與香港女歌手李幸倪（Gin Lee）完約，Gin Lee於2011年在香港出道簽約BMA公司，並且發行了3張專輯，於2014年與BMA完約。完約後隨即到內地發展，參加《中國好聲音4》，Gin Lee得到Eric Kwok力邀加入香港環球唱片公司，於是在《中國好聲音4》出局後便加入了香港環球唱片公司。Gin Lee加入香港環球唱片後曾於紅館舉辦個人演唱會，亦曾與「歌神」張學友合唱《日出時讓街燈安睡》備受公司力捧。

Gin Lee (資料圖片)

昨日（16日）Gin Lee離開環球唱片公司後在社交平台上發表了一篇離開公司的感想，Gin Lee表示自己與BMA約滿後人生變得徬徨無助，但十分幸運地在最徬徨時遇上環球唱片的Duncan，Duncan邀請Gin Lee與Aga合唱《一加一》，從而結下緣份。Gin Lee感激：「過去8年我在這裡認識了很多朋友、得到很多不同的工作機會、去過世界各地演出、推出了很多歌曲和專輯、贏過不同的獎項、更圓夢開了人生第一個紅館演唱會。最難忘是與同事們並肩作戰的日子、所有的一切對我來說就像昨天發生一樣，依然歷歷在目。這段有血有淚的旅程我這輩子都不會忘記。」

Gin Lee約滿離開環球唱片公司 (ig@ginleeginlee)

Gin Lee亦表示非常感激環球唱片及曾經為她付出過的人，更要特別感謝Duncan：「由我加入公司的第一天就給予我無限量的支持。」Gin Lee表示現階段會先完成之前已經安排好的工作，為自己及公司作一個完滿的總結，最後不忘感謝大家的關心及鼓勵。

Gin Lee

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