莫家堯淡出多年接手家族生意愈做愈大　傳以2300萬購入跑馬地豪宅

香港藝人莫家堯出生於富裕的家庭，父親是電子產品生意公司總裁，但因為莫家堯對家族生意並無興趣，所以向演藝方面發展。莫家堯於1989年畢業於香港演藝學院，其後加入亞洲電視（ATV）成為藝人，但隨後因為發展未如理想，所以在1995年約滿ATV後轉投無綫電視（TVB）。莫家堯在TVB一直飾演三線配角，其演藝事業停滯不前，於是在2004年與TVB合約期一完結後便離開TVB接手家族生意，淡出娛樂圈。莫家堯雖然淡出娛樂圈多年，但仍然不時與圈中好友相聚，2019年莫家堯亦有出席鄭嘉穎的生日派對，更貼出合照，莫家堯被大讚「無咩點老」，只是多了點歲月的痕跡。

莫家堯過檔無視後，只是演出綠葉角色，終在2005年淡出幕前。（網上截圖）

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莫家堯已轉行從商多年淡出幕前，接手家族電子產品生意公司總裁，生意主要在香港、內地及馬來西亞。近日有消息指莫家堯斥資購入跑馬地一個豪宅單位，據悉單位位於雲地利道金山花園，單位大約900呎、樓齡約39年，單位以2千3百多萬元賣出，而買家名字正與莫家堯同名，可見莫家堯的家族生意愈做愈大，而且更「賺唔少」。

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