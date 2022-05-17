乘風破浪3 |薛凱琪曬美背阿Sa露纖腰　節目宣傳片被質疑抄襲

一直話題多多的內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第三季終於官宣了！就在今（17日）節目組在微博公開30位姐姐的宣傳照，當中減肥成功的阿嬌（鍾欣潼）狀態大勇，中門大開曬小性感，而「視后」胡杏兒臀部翹得離奇，相當怪異，單是宣傳照已經看點十足。另外，節目亦改名為《乘風破浪》，已經火速登上微博熱搜廣為討論。

姐姐節目終於官宣。（《乘風破浪》微博圖片）

而單從宣傳照可見已經看點十足，一直被網友嘲諷身材臃腫的阿嬌，近來減肥成功身材瘦削了不少，眼見她身穿一件純白色中門大開的裙，小露性感狀態大勇，而且臉部輪廓線條清晰可見，對着鏡頭微微一笑非常漂亮，而好姐妹阿Sa則大曬纖腰。另外，近年一直被指樣貌大不同的薛凱琪，身穿純白色跌膊裙，大曬美背，整個身材呈現S曲線，相當漂亮。還有「視后」胡杏兒產下三子後極速瘦身成功，身材回復當初前凸後翹，以一頭短髮示人的她盡現女強人氣息，同內地女星寧靜的氣息非常相似。

胡杏兒盡現女強人氣息，薛凱琪大曬美背，阿嬌減肥成功狀態大勇。（《乘風破浪》微博圖片）

除了姐姐們的個人宣傳照引起話題之外，節目的宣傳片亦同樣掀起熱話，事關節目的宣傳片被網友質疑抄襲內地導演田曉鵬執導的動畫的電影《深海》。節目從宣傳片可見一波巨浪迎面撲來，隨後有一隻淺藍色的鳳凰穿過夢幻的山峰，在高空活躍飛翔，之後穿越雲層高飛，科技感相當強勁。而這一幕幕同《深海》的畫面相當相似，同樣是有巨浪，亦有夢幻山峰同鳳凰，只不過鳳凰的顏色是紅色而已，所以廣大網友就質疑節目組只不過將顏色改掉而已，認為有抄襲的嫌疑，等節目組給予一個回應。不過目前節目組沒有就此作出回應，而該話題目前在節目已經引來超過1000萬閱讀量，可見姐姐節目是多麼的受歡迎。

姐姐節目宣傳片（上圖）被指抄襲動畫電影《深海》（下圖）。（微博圖片）