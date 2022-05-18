聲生不息｜網爆張智霖孖王源唱《歲月如歌》　網友讚：粵語很標準

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，一眾歌手的一舉一動都備受關注。而最近除了傳出周柏豪﹑糖妹（黃山怡）﹑谷婭溦等獲邀參加該節目外，近日更傳出張智霖﹑TFBOYS成員王源加盟該節目，共同合唱經典歌曲《歲月如歌》，日前二人就被網友目擊現身長沙的電視台錄影，消息曝光後火速在微博掀起熱話。

周柏豪﹑糖妹傳出會現身節目錄製。（周柏豪微博圖片﹑糖妹微博圖片）

早前已經有傳聞指王源會參加《聲》節目，果不然日前他就被網友目擊現身長沙的電視台錄影節目，還有張智霖亦被發現現身電視台，隨即引起不少猜測。而據不少參與節目錄影的網友，在社交網站曝光的內容看，證實二人的確現身參與《聲》節目錄製，還爆出他們二人將會共同合唱歌曲《歲月如歌》，聽得台下觀眾耳朵懷孕。

張智霖﹑王源被爆現身《聲生不息》節目錄製。（微博圖片）

網爆二人會共同合唱《歲月如歌》。（張智霖微博圖片﹑王源微博圖片）

除了二人經典合唱之外，還爆出他們各自有獨唱的環節，王源會演唱「天后」王菲的《如風》，張智霖會演唱陳百強的《等》，不少網友在現場聽到他們演唱後都感到驚艷。特別是王源想不到他的廣東話是那麼地標準，而張智霖依舊在舞台上盡現魅力，錄製節目的網友對他們有讚無彈，紛紛留言表示：「智霖哥哥真的根本不會老」﹑「粵語很標準」﹑「真的有被他歌聲驚艷到」等，直言他們的演唱沒有令人失望。

靚靚被發現在名牌店逛街。（袁詠儀微博圖片﹑微博圖片）

這一邊廂張智霖被發現忙於錄製節目，另一邊廂他的老婆靚靚（袁詠儀）同時被發現亦在長沙，有網友目擊靚靚現身長沙的國際金融中心名牌包包店逛街，身穿粉紅色T-Shirt搭配牛仔褲的她，相當優閒，有網友指出當日的她是素顏上陣，在店內到處看看又到展示櫃看看，估計應該有不少收穫。正因為如此讓不少網友笑言張智霖又頭痛了，錄製節目的收入過不了多久就獻給名牌包包，相當搞笑，網友們留言表示：「愛馬仕高級打工仔」﹑「給愛馬仕打一輩子工」﹑「張太這頭就開始揮霍了」等，夫妻的舉動形成強烈的對比。

網友笑言張智霖是名牌包包打工人。（張智霖微博圖片）