楊千嬅紀錄片感觸講到喊　陳奕迅爆兩人多拗撬：我講東佢講西！

楊千嬅出道至今超過26年曾推出《少女的祈禱》、《小城大事》、《勇》等唱到街知巷聞的音樂作品，又曾奪過金像獎影后，無論在音樂還是影視方面都獲得巨大的成就。近年她主力留在內地發展人氣持續高企。今日（18日）在於內地推出個人紀錄片《I · II · III MY STORY》，記錄她由寂寂無名，到初出道及走到現時的路程：「感謝我旅途上的所有伙伴，感謝所有歌迷們的支持，與我一起編寫美好的回憶。」



（微博：@楊千嬅）

紀錄片中邀請到陳奕迅擔任做嘉賓，分享兩人27年前第一次見面的點滴：「我係參加第十四屆新秀歌唱大賽而認識楊千嬅嘅，就喺1995年6月25日，嗰日有八個入圍決賽嘅人喺禮頓道1號去簽約，如果贏咗就會成為華星（唱片）嘅歌手，我好記得千嬅有一位朋友陪佢簽約！而家諗返佢都幾倔強，嘩，25年，佢都係一個幾唔係成日笑嘅女仔，呢個就係當時吸引到我嘅地方。」他表示當年參加比賽時差不多三個星期內每日都見到對方，覺得她其實都挺「男人」：「咁多年佢都冇變過，都係嗰啲『喂！陳奕迅！』，其實我覺得有少少粗魯㗎！」相識至今已經25年，Eason非常感觸：「佢應該係我喺呢行識得最耐，由未入行到做到而家，25年嘅一個朋友。」

陳奕迅最終奪當年新秀金獎，楊千嬅則獲銅獎。（影片截圖）

楊千嬅當年參賽的片段曝光。（影片截圖）

陳奕迅是當年的新秀冠軍。（影片截圖）

Eason坦言初初與楊千嬅相識時，經常因工作上而意見不合過：「其實我同佢啱啱入行嘅時候會傾唱歌傾好多嘢，我哋係意見不合嘅，永遠都會拗，我講東佢講西，我唔知佢有冇，我就真係有嬲！我會覺得，你會識得多過我？尤其是我細個，我細個假假地都皇家音樂學院，有文憑，我係八級聲樂喎，同我拗？我係（新秀）冠軍喎！」

Eason坦言初初與楊千嬅相識時經常因工作有拗撬。（影片截圖）

陳奕迅視楊千嬅為娛樂圈中認識最久的朋友。（影片截圖）

在楊千嬅演藝生涯中，最重要的人必定少不了其前經理人黃柏高（Paco）：「同Paco合作呢10年裏面，喺佢身上學到嘅嘢我係一世都會記得。Paco的而且確係我嘅音樂工作擴闊咗好多歌路，由歌手轉型去做演員非常之困難，可能本身市場上面大家對楊千嬅已經有既定嘅形象同立場，當你要投入角色嘅時候並唔容易，就算我好努力做都好，不斷聽到『做自己』同『楊千嬅囉』咗好多年。」Paco則大讚，楊千嬅無論是在音樂上還是電影方面一樣有史無前例的成就，簡直就是一個超人。

黃柏高形容楊千嬅是個超人。（影片截圖）

楊千嬅由出道至今走到現在，她坦言當初那個心口有個「勇」字的楊千嬅已經不復存在：「當初嘅平凡對我來講，其實我唔理解，我唔知道果啲叫平凡，因為當我得到好多批評嘅時候，我會覺得係唔係我唔夠好，所以我第一次叱咤攞獎嘅時候，我真係唔係特別生得靚、冇幾千萬後台，淨係心口得個『勇』字係真㗎，因為我只係相信，只係用『爭氣』兩個字去強迫自己，死都要練好，死都要點點點，甚至走到今日，我望返轉頭原來當初嘅unknown同咁冇自信先係人哋最欣賞嘅地方，就係所謂嘅平凡。」

楊千嬅講到眼濕濕。（影片截圖）

千嬅講到非常有感觸，更一度眼濕濕：「呢啲無數嘅平凡好難搵番轉頭，原來平凡係咁唔平凡嘅一件事，即係人哋唔會再以平凡嘅角度去睇我，因為我好想我個仔平凡！」Eason笑言以前楊千嬅可能心口確實有個『勇』字，但現在的她可能心口有個「定」字！

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