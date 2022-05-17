洪天明講「我是香港的」焫着內地網民　急澄清：香港肯定是中國的

洪天明近年留在內地發展積極「搵真銀」，又經常更新社交網站與網民互動，早前他在抖音拍片模仿近日在內地非常流行的「我是雲林的」片段來介紹香港，然而卻因為片中一句「我是香港的」而引起內地網民抨擊。洪天明隨即再拍片解釋，表示「香港肯定是中國的」，終於換來內地網民的一致好評。



洪天明近年留在內地發展。（VCG）

洪天明於本月14日上載一段模仿影片，以全身黑色造型用普通話唱着「我是香港的，香港九龍的，九龍的靚仔。香港話是這樣說的，爸爸叫『老竇』，媽媽叫『老母』，老婆叫『老虎』，我最愛『老虎』」的歌詞，但卻被不少內地網民指責為何不說成「中國香港」，質疑他不夠愛國而引起爭議。

洪天明在抖音講一句「我是香港的」而引起內地網民抨擊。（抖音：洪天明）

他隨後於15日再上載一條影片並用普通話澄清：「我說『我是香港的』，有很多人在噴我說我應該說我是中國香港的，香港肯定是中國的，香港回歸那麼多年了，還有很多人不知道香港是中國的嗎？」他又舉例表示，如果是來自北京或上海的話，亦不會稱「我是中國北京的」或「我是中國上海的」，反而如果是對不熟中國的外國人說，就會加上「中國」兩個字：「如果在中國以內我覺得不需要，對吧，我在國外不同，如果老外問我『Where are you from?』（我會說）I'm from China，（老外問）『Which part of China?』（我會說）China Hong Kong，但是作為一個中國人在中國的話，香港你不知道是中國的嗎？」

（抖音：洪天明）

他坦言以前自己拍片介紹自己的時候，都會說「我是中國香港演員洪天明」，不過後來有內地人告訴他不需要這樣說：「有人跟我說，你不需要把這些分類，香港是中國的大家都知道，所以後來就改了，那未來我要不要說我是來自地球中國香港的，要不然你會當我是外星人！」

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