洪天明講「我是香港的」焫着內地網民　急澄清：香港肯定是中國的

洪天明近年留在內地發展積極「搵真銀」,又經常更新社交網站與網民互動,早前他在抖音拍片模仿近日在內地非常流行的「我是雲林的」片段來介紹香港,然而卻因為片中一句「我是香港的」而引起內地網民抨擊。洪天明隨即再拍片解釋,表示「香港肯定是中國的」,終於換來內地網民的一致好評。



洪天明近年留在內地發展。(VCG)

洪天明於本月14日上載一段模仿影片,以全身黑色造型用普通話唱着「我是香港的,香港九龍的,九龍的靚仔。香港話是這樣說的,爸爸叫『老竇』,媽媽叫『老母』,老婆叫『老虎』,我最愛『老虎』」的歌詞,但卻被不少內地網民指責為何不說成「中國香港」,質疑他不夠愛國而引起爭議。

洪天明在抖音講一句「我是香港的」而引起內地網民抨擊。(抖音:洪天明)

他隨後於15日再上載一條影片並用普通話澄清:「我說『我是香港的』,有很多人在噴我說我應該說我是中國香港的,香港肯定是中國的,香港回歸那麼多年了,還有很多人不知道香港是中國的嗎?」他又舉例表示,如果是來自北京或上海的話,亦不會稱「我是中國北京的」或「我是中國上海的」,反而如果是對不熟中國的外國人說,就會加上「中國」兩個字:「如果在中國以內我覺得不需要,對吧,我在國外不同,如果老外問我『Where are you from?』(我會說)I'm from China,(老外問)『Which part of China?』(我會說)China Hong Kong,但是作為一個中國人在中國的話,香港你不知道是中國的嗎?」

(抖音:洪天明)

他坦言以前自己拍片介紹自己的時候,都會說「我是中國香港演員洪天明」,不過後來有內地人告訴他不需要這樣說:「有人跟我說,你不需要把這些分類,香港是中國的大家都知道,所以後來就改了,那未來我要不要說我是來自地球中國香港的,要不然你會當我是外星人!」

點擊觀看洪天明拍片講「我是香港的」的片段: