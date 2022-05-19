胡杏兒曬剪短髮Vlog　回應早前被指白髮多變老：只代表我的基因

胡杏兒最近官宣加入內地綜藝節目《乘風破浪》（原名：乘風破浪的姐姐3），再度以短髮示人，驚艷網友。今日（19日），杏兒曬出3月剪短髮的Vlog，表示以一個從頭開始，新的形象，新的面目，去迎接一個新的挑戰。



杏兒曬剪短髮Vlog。（視頻截圖）

在今年2月14日情人節時，杏兒曾曬出同老公李乘德的合照，當時頭頂零散的白髮意外引起網友關注。片中，杏兒在剪頭髮之前，先將其染黑，她直言之前其實有留意到大家討論這個問題：「會說白頭髮怎麼這麼多，你怎麼老了這麼多。」杏兒解釋道：「因為我之前在拍一個電視劇《獅子山下 · 情》，然後有一段戲是說我是六七十歲的，所以我就想比較真實一點，自己一直沒有染頭髮。其實我覺得有一些白頭髮也挺有型的，像星爺他也不是一頭的白髮嗎，很有型！所以我覺得如果我老了可能也不會染頭髮了，挺酷的。但現在當然我要上舞台了，我肯定就是希望以最好的一面去見大家，所以我還是要染回來。」對於看見自己有白髮，杏兒坦言並不會感到焦慮：「因為我很年輕的時候，已經有很多白頭髮了，所以我覺得對我來說不代表我的年齡，只是代表我的基因。」

杏兒在今年情人節曬出同老公合照，頭頂的白髮引起網友關注。（微博@胡杏兒）

原本修剪到齊耳長度時，杏兒覺得同2020年參加《演員請就位2》時的感覺差不多，於是再度修剪至耳上，比起過往兩次的短髮更加幹練率性。

杏兒很適合短髮。（視頻截圖）