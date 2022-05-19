乘風破浪3｜阿嬌減肥成功尖下巴明顯　薛凱琪瘦到見骨太嚇人

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）近日終於官宣，公開了30位姐姐的宣傳照，令到一直守着秘密的姐姐們火速在各自微博貼相分享參賽心得，其中香港代表薛凱琪（Fiona）就上貼了同阿嬌﹑阿Sa的合照，畫面相當養眼，不過Fiona瘦到見骨的身材似乎搶了不少焦點。

阿嬌瘦了好多。（薛凱琪微博圖片）

從Fiona上貼的照片可見，她同阿嬌﹑阿Sa在姐姐節目的後台化妝間合照，眼見身穿霧霾藍斜肩裙的阿嬌瘦了不少，臉部輪廓線條明顯，微微一笑相當漂亮，而依靠着阿嬌肩膀的阿Sa有小鳥依人的感覺，相當可愛。負責拍照的Fiona雖然站在最前頭位置，不過其臉部依舊顯得細小，鵝蛋臉型明顯五官精緻，不過她的身材似乎太過瘦削了，肩膀鎖骨位置下還明顯可見凸出另一條骨骼，不禁讓網友直呼太瘦了。

Fiona實在太瘦了。（薛凱琪微博圖片）

難得因為一個節目大家又是香港歌手，Fiona都好開心留言表示：「終於可以跟大家分享一些我們在乘風破浪啟航曲MV的照片了。」她還向Twins出道21周年（5月18日）送上祝福:「還有我知道今天是你們出道21周年！恭喜恭喜，記得下一個周年演唱會留一個能跟你們牽手的位子給我哦！」

薛凱琪﹑阿嬌﹑阿Sa站在前排位置。（影片截圖）