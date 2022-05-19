Makiyo趁520好日子搶先宣佈成人妻　並透露自己已懷孕四個月

台日混血女星川島茉樹代（Makiyo）於2000年接拍廣告出道，Makiyo除了當模特兒亦有當歌手出專輯及主持綜藝節目。Makiyo於多年前亦是台灣歌手羅志祥的緋聞女友，愛得大情大性的Makiyo於2006年亦曾為愛私奔到美國。Makiyo於2012年曾捲入酒後毆打計程車司機事件，事件對Makiyo的形象大損，2016年轉往內地發展，但最後於2017年選擇返回台灣當通告藝人。

Makiyo (Makiyo微博)

今日（19日）Makiyo在社交平台上開了直播，宣佈即將成為人妻並透露自己已經懷孕四個月。片段一開始被遮住雙眼由朋友猜到遊艇上，原來Makiyo的未婚夫（小金）包起遊艇出海準備向Makiyo求婚，背景音樂播著結婚進行曲求婚，接著她走紅毯進場，小金單膝跪地向Makiyo求婚，Makiyo興奮的說：「我願意！」小金立即為Makiyo戴上求婚鑽戒，旁邊的朋友都高興地為他們作出記錄，周邊都充滿租蜜的氛圍。Makiyo透露已經與老爺及奶奶見面，並會擇個好日到戶政所領証正式成為夫妻。Makiyo話這個直播原本是一個透露自己肚內寶寶性別的派對，怎知道最後成為了未婚夫向自己求婚的派對，而自己肚內的寶寶是個男生。

小金在單膝跪地向Makiyo求婚，Makiyo興奮的說：「我願意！」 (fb@makiyo new 川島茉樹代)

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