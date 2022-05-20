尋人記2｜投訴王安仔致電到特首辦　接通後有專人處理投訴？

無綫綜藝節目《尋人記2》今日（19日）隆重播出，承接著去年第一輯的好收視，今輯繼續由方東昇帶領黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷尋找昔日新聞人物，節目組經過多次的資料搜集，成功找到昔日80及90年代的新聞主角，陸續尋訪他們。

承接著去年第一輯的好收視，今輯繼續由方東昇帶領黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷鍥尋找昔日新聞人物 (節目截圖)

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今日（19日）播出第二季的第一集，今集的主角是「元朗投訴王」 — 梁安國（安仔），翻查記錄安仔早在1982年已經上節目，是資深的投訴員，1987年更成為新聞節目《星期二檔案》的單元主角。安仔除了早年亮相新聞節目外，亦曾經與前港督彭定康直接投訴失業問題，事隔三十多年，今日的安仔已經上年紀，在節目組開始尋人時，安仔已經主動聯絡節目組，方東昇約安仔接受訪問，安仔叫方東昇到元朗找「元朗特首」便能找到他。

方東昇憑相片尋找安仔 (節目截圖)

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最終方東昇等人終於在元朗找到安仔，而安仔為隆重其事亦特意買了一套新的西裝「會客」，安仔現租住元朗的村屋，但被稱「購物狂」的他，屋內的物品依舊堆積如山。安仔曾經在節目中說過自己很喜歡儲雙層巴士模型及復活蛋，多年後的他依舊沒變，只是模型儲得愈來愈多，已經由單層停車場變成多層停車場。後來節目中方東昇問到安仔現在還有儲什麼，安仔向節目組展示自己的十個雪櫃，再展示雪櫃內收藏的戰利品，有元貝、花旗蔘、螺頭等，因為物品貴重，所以安仔要把雪櫃上鎖。同時安仔亦展示同款的收音機家中有60部，而魚翅亦有5斤。

昔日的單層停車場變了今日的多層停車場 (節目截圖)

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安仔習慣用的食品或物品都會一次過買很多回去，因為這樣可以避免被人「呃秤」，畢竟「投訴王」的稱號也是這樣來的，當年安仔因為到燒臘店購買1斤燒肉，但店家給安仔的燒肉中有4兩是燒骨，於是安仔便報警投訴，久而久之「投訴王」已經成為安仔的稱號。今集的《尋人記2》中，安仔亦即時向政府人員進行投訴，只見安仔撥了通電話便接通了「行政長官辦公室」，安仔向接線人員稱梁生便有專人為他服務，可見安仔的投訴他們有多重視。

節目組安排以前的片段予安仔觀看 (節目截圖)

安仔帶節目組到訪元朗的街市，眼見昔日的投訴王變得受歡迎，不論買什麼店家都會附送其他產品予他，店家話：「見到得佢一個人，隻腳又唔係甘方便」其實投訴王都不是那麼可怕，他只是在某些情況下才會投訴，例如：店舖有問題、他被罵及歧視時，有一店家提到曾向投訴王訴說渠道有問題，可以幫忙處理？而投訴王亦很積極幫店家投訴，最後事情很快便解決，店家認為投訴王能幫忙，之後便對他疼愛有加。當然有人喜歡就一定有人不喜歡，有一些不喜歡投訴王的店家認為他：「一定係為左著數先投訴，成個元朗都唔鍾意佢」。

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