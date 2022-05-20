乘風破浪3｜胡杏兒型爆唱《歲月如歌》　薛凱琪公主Look超吸睛

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）正熱播中，30位來自不同領域的姐姐在初舞台展示個人表演，非常吸睛，她們之後將根據不同的意願而組隊進行多次比拼。當中香港代表薛凱琪一出場驚艷不少網友，身穿露肩公主Look現身相當漂亮，令她火速登上熱搜。

《乘風破浪3》正式開播。（影片截圖）

在一出場的時候，Fiona身穿露肩公主Look現身，回眸一笑相當漂亮，40歲的她自我介紹時就表示:「出道十八年，我的身份是演員﹑歌手﹑導演﹑美術指導。」覺得自己是個藝術家。整個節目她除了介紹的畫面以及表演的畫面之外，已經沒有其他鏡頭，事關對比胡杏兒﹑阿嬌（鍾欣潼）﹑阿Sa（蔡卓妍），節目組展示了她們過去的舊片段作出介紹，不過就未見有過Fiona的舊片段，不禁令網友直呼她的鏡頭少得可憐。

薛凱琪公主Look現身。（影片截圖）

雖然Fiona的鏡頭不多，不過正因為她一身公主Look的狀態非常好，而令她登上微博熱搜，掀起「四十歲的薛凱琪好美」的話題，網友們一致性對她的外表有讚無彈，直言歲月根本沒有在她臉上留下痕跡，激讚她是神仙顏值。

在初舞台的表演上，她演唱哥哥（張國榮）的作品《今生今世》，手拿一盞燈在舞台上唱歌的她相當夢幻，而且全程是真唱，整個畫面相當漂亮，連坐在台下的其他姐姐都稱她是「白雪公主」。

薛凱琪唱得好投入啊！（影片截圖）

整個畫面好靚。（影片截圖）

另外，剪了一頭短髮參加節目的胡杏兒，相當有型，事關身穿黑色套裝現身的她，戴上墨鏡在舞台上演唱歌曲《歲月如歌》，這一個畫面讓不少網友想起劇集《衝上雲霄2》顧夏晨的角色，揚言她的容貌根本沒有變過，對於她的短髮造型大家都是有讚無彈。

胡杏兒型爆登場。（影片截圖）

胡杏兒唱《歲月如歌》。（影片截圖）