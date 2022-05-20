乘風破浪3 |曬長腿唱Rap版《小酒窩》 　阿Sa狀態大勇：記得來看

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）終於開播，30位姐姐齊集在初舞台進行個人表演，之後按個人意願進行分隊，在第一賽段的「同盟對抗戰」中比拼。而在節目中備受觸目的阿嬌（鍾欣潼）﹑阿Sa（蔡卓妍）表演相當精彩，一個玩蒙眼開唱一個玩Rap，為觀眾帶來了驚喜引起討論。

好姐妹手牽手進場 。（影片截圖）

在一開場自我介紹的時候，阿嬌﹑阿Sa一起牽手進場，原來不講不知阿嬌只所以答應參加節目全因為好姐妹阿Sa:「因為祖兒去年來了嘛，她很辛苦還偷偷打電話來哭，因為阿Sa也參加了，她來我就來，她不來我就不來。」而好姐妹共同參賽，難免會遇到分開對決的時候，對於這一點阿嬌就表示：「應該大家也是想看我們自己比拼吧！」而阿Sa亦已經有心理準備。

阿嬌因為阿Sa而參加節目。（影片截圖）

當正式展開初舞台表演的時候，身穿藍色裙上陣的阿嬌相當吸睛，而她更大膽嘗試玩蒙眼唱歌，演唱內地歌手薛之謙的歌曲《天外來物》，雖然單獨一個人安靜地唱歌，不過過程中她亦加入一些演技，配合歌詞呈現出不同的情緒，整個狀態非常好。不少網友看完這一段表演後都有讚無彈，網友留言道：「清透的嗓音」﹑「仙女姐姐」﹑「太美了」等，連坐在台下的姐姐于文文亦對阿嬌的顏值讚不絕口。

阿嬌蒙眼唱歌。（影片截圖）

眼神有戲。（影片截圖）

而阿Sa則帶來Rap版的《小酒窩》，身穿露腰裝又曬長腿的她，伴隨着音樂起舞，相當火辣。而在Rap的過程中，她相當有態度展現超型一面，隨後音樂一轉又變回甜美版的《小酒窩》，整個表演有強烈對比感，相當精彩，不少網友都揚言這個版本好特別，同時亦見證了阿Sa好多可能性一面。而她亦親自在微博發文叫大家快來看:「我和斗篷都準備好看節目啦，今天是Rap版《小酒窩》，記得來看哦！」

阿Sa唱Rap版的《小酒窩》。（影片截圖）