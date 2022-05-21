乘風破浪3｜胡杏兒真聲開唱喊緊張　那英：你不用跟我比

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）正式開播，30位姐姐在初舞台上帶來個人表演，掀起網上不少討論。當中備受關注的香港代表胡杏兒戴墨鏡型爆開唱《歲月如歌》，沒想到在表演完畢之後因為隊長那英的一句說話而登上熱搜，廣受討論。

胡杏兒戴墨鏡唱歌型到爆。（影片截圖）

為了節目以短髮Look示人的胡杏兒，在初舞台上選擇了當年自己主演的劇集《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，戴上墨鏡開唱的她相當有型，在唱到副歌的時候脫下墨鏡，而且全程是真聲開唱，頓時整個畫面勾起許多網友童年回憶，她的狀態同當年飾演的顧夏晨角色模樣差別不大，讓不少網友激讚。

勾起網友好多童年回憶。（影片截圖）

當胡杏兒唱畢之後她就揚言在那英面前唱歌好緊張，此時那英二話不說：「你不用跟我比，就是說你選的歌也選得特別對，特別好聽。」令在場姐姐們都哄堂大笑。 而胡杏兒選擇唱這首歌，原來意義非凡：「《衝上雲霄》這部電視劇算是我第一個女主角，我選了這首歌，我希望告訴當時的胡杏兒，不用害怕，不用不自信，二十年後你還沒被淘汰。」

胡杏兒表示在那英面前唱歌好緊張。（影片截圖）

那英話胡杏兒唱得好聽。（影片截圖）

而當年有份參與該劇集的張智霖亦轉發了胡杏兒的微博為她打氣：「顧夏晨，以前你是為了顧夏陽才做了飛機師。而這一次希望你可以為了自己站上這個舞台，去乘風破浪吧，我們在你身後！」

張智霖為胡杏兒參加節目打氣。（張智霖微博圖片）