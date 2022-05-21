LE SSERAFIM金佳藍疑大話連篇　網民翻曾上網問學暴紀錄能否取消

有前IZ*ONE宮脇咲良及金采源在內的新人女團LE SSERAFIM，因頂着BTS防彈少年團師妹名義出道，因此備受關注。可是當中成員金佳藍（金佳覽）出道前已是非不斷，被爆是校園暴力加害者一事更鬧上社會新聞，公司已宣布即時停止金佳藍所有工作。



雖然金佳藍爆料不斷，甚至受害人親自公開實名要求道歉，但LE SSERAFIM公司仍一概以「非事實」回應，堅持金佳藍也是受害者之一，因而引來大批網民不滿。繼早前被指是金佳藍初中時期的校園暴力處罰通知書公開後，近日再有網民翻出，她疑曾在網上查詢學暴紀錄能否取消一事。

LE SSERAFIM金佳藍昨天宣布暫停所有活動。（star1）

網友發現Naver知識iN上，有一篇於2020年3月1日發表的帖文。提問者貼出因違反校園暴力防治法而得到5號處分的通知書，並提及是初中一年級留下的紀錄，未知會否對考藝術高中有影響，詢問處分紀錄能否被取消。網民對照早前被公開的通知書，發現時間點吻合，加上金佳藍期後的確入讀了藝術高中，所以猜測正是金佳藍本人的發文。

網友翻出疑是金佳藍在網上問有關取消學暴紀錄的問題。（網上圖片）

此外，針對所屬公司表示金佳藍沒有對特定男偶像有喜好一點，有網民貼出她曾使用印有「BTS」字樣的手機殼的照片，以及過於曾與朋友揚言要把BTS成員V「吃掉」的對話現時也在網上流傳；金佳藍也疑似曾在出道前批評隊友宮脇咲良的外貌，直稱對方是「整容怪」。

網民貼出金佳藍使用印有「BTS」字樣的手機殼的照片，反撃公司的澄清。（網上圖片）

LE SSERAFIM暫時以5人體制活動。（Source Music）

LE SSERAFIM金佳覽再爆霸凌爭議 初中校園暴力處罰通知書曝光

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