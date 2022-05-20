LE SSERAFIM出道半個月活動中止　金佳藍被指欺凌險令受害者輕生

韓新人女團LE SSERAFIM出道僅半個月，成員金佳藍（金佳覽）被指是校園欺凌者的風暴一波接一波，昨（19日）受害人委任律師表示若經紀公司再不道歉，將公開更多證據，經紀公司HYBE也再度否認欺凌一事，不過不到15小時，HYBE今（20日）一早宣布LE SSERAFIM今天及後天的宣傳活動全部取消：「公司將於調查後盡快發布對成員爭議的說明。」



LE SSERAFIM隸屬於防彈少年團經紀公司HYBE旗下的Source Music，本月2日才出道，因是防彈少年團師妹，加上成員中有日韓限定女團IZ*ONE前成員宮脇咲良及金采源，所以相當受到注目。

16歲的成員金佳藍日前被網友爆料中學時排斥同學、抽煙喝酒，遇到不打招呼的後輩就找麻煩，在網路上引發熱議。HYBE立刻出面否認，稱金佳藍不是加害者反而是受害者，還表示會對不實言論提告。

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昨受害人的委任律師曝光更多細節，包括欺凌事件發生日期是2018年的4月末5月初，校園暴力自治委員會於同年的6月4日召開，並對金佳藍做出懲戒。律師表示，受害人因為被經紀公司的否認而受到二度傷害，甚至試圖輕生，要求經紀公司修正說法並道歉，否則將曝光更多證據。

昨HYBE仍態度強硬表示對方律師只發表對自己有利的內容，並表示這次的爭議都是從不實的謠言散布開始的，再度否認欺凌一事。不過這個回應引發大批網友不滿，直說經紀公司沒有提出證據反駁，光用口頭無法說服大眾，且受害人律師公布的細節太過具體，網路風向多偏支持受害人，要求經紀公司將金佳藍退團。

眼見火越燒越大，經紀公司今一早就宣布LE SSERAFIM今將取消「音樂銀行」的打歌宣傳，視訊簽名會也延後，而據韓媒「heraldpop」報導，LE SSERAFIM 22日的「人氣歌謠」也已取消出席，並從否認欺凌事實的說法，改口為「會盡快調查後發布立場」。

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