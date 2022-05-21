《網路煉獄：揭發N號房》女大生潛入聊天室　憶述被肉色畫面嚇怕

2020年揭發的韓國「N號房」事件轟動全球，Netflix早前將這宗韓國近年最大型的集體性虐案拍成紀錄片《網路煉獄：揭發N號房》，並於18日上架。紀錄片訪問了當時報道的記者和查案的警察等，講述如何追蹤「N號房」以及嫌疑人「博士」和「godgod」的經過。



因記者金沅的報道，聊天室內的人對他進行了起底，甚至洩露其家人資料，他坦言有感到後悔。（Netflix）

「N號房」事件早於2019年11月就有報道，可是當時未有成功引起社會關注，反而令聊天室內的加害者獲得了快感，因而對最先進行報道的記者金沅進行了起底，甚至洩露其家人資料。不過早在傳媒揭發前，兩名女大學生已組成「追蹤團火花」，潛入聊天室並進行調查，希望能及早停止嚴重的性虐事件。

按圖了解一下「N號房」事件：

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「追蹤團火花」擔心身份會被其他加害者揭穿，所以決定一直隱藏自己的身份，行動起來亦更自在。（Netflix）

「追蹤團火花」由兩名志願成為記者的女大學生組成，二人於2019年7月首次接觸到Telegram上的聊天室連結，首先被當中的內容嚇到，繼而決定隱身潛入過百個聊天室做臥底，並發現了最大規模的「N號房」。二人起初擔心揭發事件會對受害者造成二次傷害，但其後果斷決定與傳媒和警方合作。最初案件未有受大眾關注，足足花了9個月才引起外界討論，藝人發聲，前韓國總統文在寅下令調查。

「N號房」中受害者的個人資料全部被公開，甚至有加害者會去到當時人家內前拍攝威脅。（Netflix）

「追蹤團火花」在節目中講到，起初進入聊天室時由「watchman」擔任管理員，不但女受害者的姓名、地址及學校等個人資料全部被公開外，就連身材尺寸也被公開。正式進入「N號房」後，她們憶述一打開就是充滿肉色的畫面，少女身上被原子筆或刀刻上「女奴」及「專用便器」等字眼。而令她們最受驚的更是有少女聽從指令，用線穿過自己身體，並綁在另一端的物件上，意味自己是加害者的奴隸。

節目公開了當時警方拘捕「博士」的閉路電視畫面。（Netflix）

被問到再有機會的話，會否選擇揭發這單案件，二人異口同聲表示「會」。其中「煓」講到，想回到更早的時間阻止這件事情的發生，可能的話更想回到「博士」和「godgod」出生前，引導他們成為一個好人；「火」直言對於沒有更早開始仔細調查感到後悔，因這個地獄早就存在，但他人卻視而不見。雖然現時情況有逐漸變好，但仍未達到滿意的水平。兩大主犯被捕後，這類型的聊天室依然存在，但她們表示這些聊天室的人數已大量減少，形容就像被瓦解中一樣。

「博士」趙主彬最終在二審中被判監禁4２年。（Netflix）

「N號房」創始人「godgod」則被判監禁34年。（Netflix）

最後一齊睇下「追蹤團火花」點講：