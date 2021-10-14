「N號房」主謀趙主彬終審被判42年　須配戴電子腳鐐監控30年

去年在韓國爆出的「N號房」性虐案件中，因有男藝人加入聊天室兼且性奴名單上牽涉至少10名女藝人，以及有人透過聊天室指使電視台工作人員偷拍女演員申世景和女團Apink成員普美，因而引發社會廣泛關注。其中經營「博士房」的主謀趙主彬（조주빈）因涉嫌誘拐、欺騙數十名未成年少女拍攝性剝削影像，以及組織犯罪等罪名，今日（14日）在最高法院被判監禁42年。



「博士」曾講過現職偶像在「N號房」人氣最高，令粉絲非常擔心。（FB/@lvlz8）

據韓國傳媒報道，趙主彬於去年11月一審時被判45年有期徒刑，今年6月二審獲減刑三年被判監禁42年，今日在南韓大法院召開最終審判，最終維持二審監禁42年的判決。另外，趙主彬的個人資訊亦將會向大眾公開10年，兼且禁止其在兒童青少年或身障人士等相關機構就業、須配戴電子腳鐐監控30年以及追繳1億多韓元犯罪所得等等。

「N號房」主謀趙主彬在最高法院被判監禁42年。（VCG）

現年25歲的趙主彬，涉嫌於2019年5月至去年2月期間要脅女性成為群組的「奴隸」拍攝不雅影片，據知受害者多達74名，其中有16名為未成年少女，年齡最小的受害人只有11歲，卻吸引26萬用戶加入並賺取幾十億韓元收入，引發眾怒。多名韓國藝人EXO伯賢和燦烈、文佳煐、CNBLUE鄭容和、VIXX RAVI、2AM趙權、GIRL'S DAY惠利等也參與了聯署請願活動，要求公開所有「N號房」會員的身份。

CNBLUE鄭容和（IG/@jyheffect0622）

文佳煐（sports today）

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