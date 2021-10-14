「N號房」主謀趙主彬終審被判42年　須配戴電子腳鐐監控30年

去年在韓國爆出的「N號房」性虐案件中，因有男藝人加入聊天室兼且性奴名單上牽涉至少10名女藝人，以及有人透過聊天室指使電視台工作人員偷拍女演員申世景和女團Apink成員普美，因而引發社會廣泛關注。其中經營「博士房」的主謀趙主彬（조주빈）因涉嫌誘拐、欺騙數十名未成年少女拍攝性剝削影像，以及組織犯罪等罪名，今日（14日）在最高法院被判監禁42年。
據韓國傳媒報道，趙主彬於去年11月一審時被判45年有期徒刑，今年6月二審獲減刑三年被判監禁42年，今日在南韓大法院召開最終審判，最終維持二審監禁42年的判決。另外，趙主彬的個人資訊亦將會向大眾公開10年，兼且禁止其在兒童青少年或身障人士等相關機構就業、須配戴電子腳鐐監控30年以及追繳1億多韓元犯罪所得等等。
現年25歲的趙主彬，涉嫌於2019年5月至去年2月期間要脅女性成為群組的「奴隸」拍攝不雅影片，據知受害者多達74名，其中有16名為未成年少女，年齡最小的受害人只有11歲，卻吸引26萬用戶加入並賺取幾十億韓元收入，引發眾怒。多名韓國藝人EXO伯賢和燦烈、文佳煐、CNBLUE鄭容和、VIXX RAVI、2AM趙權、GIRL'S DAY惠利等也參與了聯署請願活動，要求公開所有「N號房」會員的身份。
點擊觀看「N號房」事件的時間線：
+6
Nancy後台更衣慘被偷拍瘋傳 普美、申世景偷拍事件仲同N號房有關N號房24歲創始人GODGOD落網 曾傳被捕淫穢影片將自動曝光【N號房】確定有女歌手及演員受害 政府網站疑洩露名單鄭俊英性交易案輕罰六千港幣？ 網民怒罵助長更多「N號房」事件【N號房】韓媒爆「博士」稱有女藝人裸照 至少10人被點名提起【N號房】「博士」爆會員至少有兩男藝人 為隱瞞付120萬掩口費【N號房】「博士」指示偷拍APink普美申世景 每次交易300萬韓元【N號房】韓媒再揭4個「Deep Fake房」 大量女星合成淫照流傳【N號房】驚爆「性奴」名單有女偶像 趙周彬：A女藝人裸體已上傳【N號房】有藝人付費觀看性虐影片 警方：將引起軒然大波