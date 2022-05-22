關心妍重提「關家姐事件」　考慮過報警搵作者：上帝知道我冇做過

關心妍（Jade）將於6月登上紅館演出，近日她接受電台主持人車淑梅的訪問時，就談到自己的人生經歷，說：「人生應早啲經歷甜酸苦辣，我無悔！當中係好刺激、好難頂、好瘀，但呢啲正正係人生，我哋只會活一次。依家我40幾歲開始倒數，唔可以再揮霍光陰。」



關心妍又開Show，令人期待。（資料圖片）

入行20年，當中經歷過不少高低起伏，她自言最感激媽媽和老公的支持，說：「媽媽喺我面臨失業時冇收我家用，又畀我好大支持。當然有我老公。佢改變咗我好多對於婚姻同愛嘅睇法。我以前冇父愛，唔明乜嘢叫被愛。我好強，因為冇人係身邊呵護我。佢嘅無微不至令我變得小鳥依人，我先知道原來自己係女人！」

關心妍忙於籌備歌單，希望舉行一個「冇廁所位」嘅演唱會。

訪問中她也重提「關家姐事件」《關心妍搞到我家姐無左份工》的潮文，澄清從來沒有發生過，並解釋：「突然有篇潮文話我去名店買衫，要人家封舖，店員唔肯，結果被炒。發文嘅人係店員嘅弟妹，直指我人格差。其實當時我忙到不得了，差啲連瞓覺嘅時間都冇，點會有可能去行名店？我嘅衫全部由設計師準備，依家我做咗人太太就有可能去Shopping。」並指出，這個傳聞已傳了10多年，但從來都沒有表示過自己就是「受害人」，又指當年她自己曾想過報警，但覺得不會找到源頭才不了了之。她也說：「估唔到呢篇文每年都會再發出嚟。到今日我再開演唱會又喺唔同網上流傳，所以我發覺啲人都幾堅持！哈哈哈！其實我都唔貪靚，朋友仲話我係男人唔鍾意買衫。我有信仰，上帝知道我冇做過。」