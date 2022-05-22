聲生不息｜林子祥唱洗腦歌《我愛你》　最強粉絲葉蒨文狂比心心

無綫電視（TVB）節目《聲生不息》已經播到第五集，今集主題為港樂與我的「一生所愛」，今集的舞台有打頭陣林子祥演繹的《我愛你》；曾比特演繹的《夢中人》；單依純演繹的《三人遊》；馬賽克樂隊演繹的《夢裏藍天》；葉蒨文演繹的《憑著愛》；林曉峰演繹的《今生今世》；楊千嬅演繹的《Baby Song》及李健演繹的《深愛著你》。

無綫電視（TVB）節目《聲生不息》已經播到第五集，今集主題為港樂與我的「一生所愛」 (節目截圖)

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節目一開始由林子祥唱出《我愛你》，這首歌在1984年改編自美國歌手比利祖（Billy Joel）的《Uptown Girl》，林子祥一唱出《我愛你》後立即把全場的氣氛帶起，連後台在等上台唱歌的藝人的氣氛都帶動了，每個人都跟住這個熟悉的節奏律動。而香港人對這首歌亦不會陌生，因為這曲在2020年被改編成為了一間連鎖超市的主題曲，主題曲的「洗腦」程度連小朋友都懂得唱。在林子祥在台上唱《我愛你》時，節目的分鏡不時會拍到妻子葉蒨文會在後台像小粉絲般跟著林子祥唱，又會向著螢幕飛吻，其後葉蒨文在自己部分唱出《憑著愛》，在最後拿到了得票率最高的獨唱金曲，當葉蒨文得罪時第一個多謝的是老公林子祥，可以見到林子祥與葉蒨文二人十分恩愛。

林子祥演繹的《我愛你》 (節目截圖)

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林子祥之前以父子檔與曾比特（Mike）演繹「單車」，引起高度熱話，今集則以父子對決作賽，Mike演繹王菲的《夢中人》，《夢中人》經過改編後變成了搖滾版，而Mike亦是第一次演繹搖滾歌曲，因Mike想表演出不一樣的自己，最後結果由Mike演繹的《夢中人》較受歡迎，成為該局的勝出者。

曾比特演繹的《夢中人》 (節目截圖)

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