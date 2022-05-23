楊明飲食生意「燉」面重大困境　傳全線已結業或轉名繼續做？

香港藝人楊明（Mat）於1999年參加藝員訓練班後加入無綫電視（TVB），入行起初備受重用，於2000年獲TVB派到英國愛丁堡參加第三屆世界先生選舉最後落敗。中間時間一直在演藝圈浮浮沉沉，因為Mat多次醉酒駕駛、花心及違例事件令其形象負面，直到近年才受重用，但2021年時因為一宗酒後駕駛案件而被TVB雪藏。

楊明和莊思明不時將合照上載微博，放閃曬恩愛。(微博圖片)

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Mat表示當藝人收入不穩定，所以在2018年展開副業進軍進食界，與友人一同開設「燉養生」的燉湯店，曾經在於荔枝角、深水埗、灣仔、佐敦、將軍澳、炮台山、尖沙咀、元朗及屯門均有分店，曾與女友莊思明表示希望香港18區都有「燉養生」的分店。可惜「燉養生」敵不過疫情的洗禮，一間接一間的關閉，在2月時「燉養生」宣佈荔枝角、灣仔、將軍澳及屯門分店暫停營業，直至另行通知，只剩下太子及元朗店維持服務。

入股楊明燉湯店！（IG/@lisa_chng）

昨日（22日）開始，網上流傳一張圖片，是從一個飲食程式中找「燉養生」的結果，結果顯示「燉養生」全線均已結業，而「燉養生」的社交平台專頁則由2月開始已經沒有更新，《香港01》曾就此事聯絡楊明證實，至截稿前仍未獲得回覆。不過亦有網民指，有「燉養生」的舖位很快便轉名經營，舖內的負責人依然是同一樣，有可能是換名繼續做生意。

燉養生全線結業? （openrice圖片)

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