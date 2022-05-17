還有明天︱亡者名單出現BTS名字生日　劇組解釋未能平息粉絲不滿

由金喜善、李洙赫和路雲等主演的《還有明天》收視繼續下跌，13日播出的13集更是低收2.3%。反應失望下，眼利的觀眾更發現劇中的亡者名單道具上，竟出現BTS防彈少年團的名字及生日，因而惹來大批粉絲不滿。



有劇迷發現《還有明天》第7集中，亡者名單道具上竟出現BTS成員V的本名「金泰亨」，後面的出生日期「12月30日」亦與V實際生日相同，柾國的生日「1997年9月1日」也同樣出現在名單上。截圖在網上公開後惹來大批網民不滿，表示雖然沒有指名是V及柾國，但卻偏要用上令粉絲感到不舒服的敏感資料，恰巧地二人的死因也同樣是死於他殺。

《還有明天》的亡者名單道具上竟出現V及柾國的本名和生日。（網上圖片）

事件引起軒然大波，網民力撐粉絲同樣感到不舒服。（HYBE）

此外網民更發現名單上第一欄寫上的日期「1990年9月5日」，是韓國前花式滑冰選手金妍兒的真實生日，因而引發了軒然大波。大批粉絲去到《還有明天》官方網站留言抗議，表示既然名單只是道具，質疑劇組為何不乾脆使用自己的個人資料，要求官方解釋及就事件道歉。今天劇組終開口回應，表示道具製作時沒有任何意圖，只是單純的數字組合。可是明顯回應未有平息到網民的怒氣，仍在網上發酵中。

除了BTS V和柾國外，金妍兒的生日亦在名單上。（網上圖片）

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