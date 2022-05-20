20歲林作團隊「新女」Bronte參選過港姐　網民擔心裕美地位不保

林作近年因轉行做保險而被封作「保險界KOL」，而他林作團隊旗下的幾位女下屬更因為外表甜美而備受網民關注。除了早前公開的女下屬Jasmine Tang之外，去年由林作媽媽提名參選港姐的霍穎璇（Bronte），最近亦已默默加入成為林作「新女」，令不少網民留言言表示很羨慕林作能夠左右逢源，又擔心林作的正牌女友會因此失寵：「裕美仲頂到幾耐？」



20歲的Bronte因為外表甜美而備受網民關注。（Instagram：@brontefws）

曾經做過模特兒的Bronte現年20歲，她於去年6月獲林作媽媽大讚似麥明詩而提名選港姐，面試當日更以一身白色晚裝現身廣受傳媒關注，然而她最後卻無緣入28強。近日她在林作的介紹下入行做保險經紀火速受到關注，她更在Instagram表示近來工作見客的檔期滿滿，每一日都過得相當充實。

林作媽媽去年提名過Bronte參選港姐。（資料圖片）

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另一位受到網民關注的林作團隊成員為現年31歲的Jasmine，她於今年三月加入後隨即令IG粉絲人數由1200人左右激增至現在接近10000人，不過早前卻被網民爆料指Jasmine已婚，又爆她對待客人態度差兼冇禮貌備受抨擊。

Jasmine是另一位受到網民關注的林作團隊成員。（Instagram：@jasmineeeeet）

林作今日在IG發文表示，近日因為其女下屬的高顏值受到外界關注而澄清一番：「兩年來，我收過嘅絕對靚女，不少過10位。但絕大部份係花瓶而已，冇任何成就，我一早炒曬/隔離開曬。你地目前見到嘅正菜，成績卓越嘅原因唔係因為靚。留得低嘅，係因為夠tough。連登仔受唔起嗰隻。我入黎呢行就係要培養最tough最強大嘅保險人。正定唔正，唔重要。」