三台收視報告｜TVB變陣反彈6點　《尚食》《尋人記2》成功救收視

三台收視報告出爐，今個星期（5月16日-5月22日）主要睇兩個數據，TVB劇集《雙生陌生人》以及新出爐的《尋人記2》。



《雙生陌生人》收視再跌0.4點。（《雙生陌生人》劇集截圖）

上周《雙生陌生人》的收視的收視與第一周收視一樣保持在13.5點水平，雖然沒有升跌但成績實在有點慘不忍睹。要講劇集失利原因，除了因為劇本問題，更大可能由於第一周播出時撞正限聚令解封，市民都選擇出街消費而不留在家中。第一周失利自然會造成骨牌效應連累之後的收視成績。《雙生陌生人》第三周收視勉強維持在13.1點水平，只是跌了一些些。

事隔30幾年，安仔再度現身，今次佢主動出擊搵《尋人記》攝製隊，自封元朗特首。（《尋人記2》截圖）

反觀上周《食腦喪B》錄得15.5點收視，今周播出內地劇集《尚食》，變陣後收視就有明顯回升，達到18.4點，策略明顯有用！接着逢星期四、五播出的《尋人記2》更是大收旺場，10點半播出收視亦有14.3點，比起上周的《360秒人生課堂》的11.2點多出3.1點，方東昇出場果然與別不同！綜合計算，其後今個星期的變陣策略十分成功，止血之餘令收視成績反彈6點，多近39萬觀眾。

沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）主持的《動物守護者》的製作質素其實都唔差。（《動物守護者》截圖）

反觀於同時段，ViuTV的收視成績還是「保持一貫水平」，韓劇《大發不動產》有3.6點，沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）主持的《動物守護者》有2.6點，《瘋火與膠七》則只有2.3點。之前不少評論都講過，ViuTV要成功搶收視的話，真的不可以一味靠韓劇，自家製劇集才是王道呀。