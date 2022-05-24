幼童挨跌天線得得B「Laa Laa」公仔　林作又出來抽水賣保險

昨日（23日）網上一直在討論前日（22日）在旺角朗豪坊的kkplus一宗幼童挨跌一個價值5萬2千多及1.8米高的「天線得得b」公仔，最後幼童父母向店家賠償了3萬多便結束了事件，事情昨日（23日）一直發酵，今日（24日）凌晨近1時店家kkplus在社交平台上指為免有人散播謠言，誤導視聽，遂發出澄清聲明。kkplus指事件發生後，處理方法是由事主主動提出，已經即時處理並在雙方同意下徹底解決，只收取了「成本價」3萬元。



該隻天線得得B「Laa Laa」放置於店舖中央。（網上圖片）

天線得得B Laa Laa 損毀過程：

不少藝人亦有關注事件發展，「抽水王」林作今次亦有在社交平台上發表意見，林作表示：「相信是為撞倒擺設的小孩而賠錢的家長，剛剛聯絡了我諮詢是否應該賠錢。本人認為，家長完全有得打，根本可以即場拒絕賠償，並邀請商家向家長提出控告，反正區區幾萬元，只能上小額錢債。」曾經做過律師的林作，亦有提供法律意見，表示找他買保險可以順便提供法律意見，落力地為他的「林作保險」賣廣告。

落力地為他的「林作保險」賣廣告 (ig@jolamchok)

已為人母的藝人莊韻澄亦有關注事態的發展，她在社交平台的限時動態指出事主很有承擔，知道自己錯罵兒子。她亦表示其實小孩當時被屈踢跌公仔，而當下家人並不信任他還要責罵，心理會受到影響及創傷，叫大家換個角度照顧一下小孩。

莊韻澄亦有關注事態的發展 (ig@xeniachong)

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