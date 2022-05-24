幼童挨跌天線得得B家長賠逾3萬　大律師：10歲以下幼童無法律責任

旺角朗豪坊玩具店KKplus幼童「挨」跌1.8米高天線得得B公仔一事，隨着事發一刻「天眼」片段曝光，引發網民激辯責任誰屬。涉事幼童父親接受《香港01》專訪時指，店員聲稱其子「踢」跌公仔，他才會答應賠償逾3萬元「成本價」。但如今閉路電視片段證實並無其事，且店方沒有採取措施保護公仔，父親質疑店方同樣有責。

大律師陸偉雄稱，如證實有關職員誤導、甚至有「欺詐」之嫌，涉事家長可循民事索償討回賠償額。他認為事件中店方亦責無旁貸，沒有採取保護措施鞏固巨型公仔，故不能將全盤責任加諸涉事幼童及家長身上，店方或須「分擔責任」；同時他提醒家長如有懷疑，可冷靜商討或報警求助，毋須立刻作出賠償。



▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼



該隻標價為52,800元的天線得得B「Laa-Laa」公仔，在意外後跌至破碎。涉事5歲男童幼的父親鄭先生憶述，當時店員指「你個仔之前都踢咗佢（公仔）一腳。」他誤以為是兒子踢跌公仔，遂答應向店方賠償33,600元「成本價」。直至「天眼」片段流出才真相大白。

大律師陸偉雄稱，10歲以下幼童本身毋須承擔刑事或民事責任，賠償與否實際上由家長及店方商討；但如家長在賠償之後，證實店方在陳述過程時與事實有異，甚至懷疑有人「講大話」，事件有可能涉及「欺詐誤導」，家長可向小額錢債審裁處討回有關賠償額；如因事件而引致驚恐等情緒問題，亦可向店方反索償，但如金額超過7.5萬元，便須交由區域法院處理。

陸偉雄續稱，今次意外中，店方明顯未有採取措施保護有關公仔，亦沒有足夠警告指示，同樣責無旁貸，「你係有責任去保護佢、鞏固佢，或者加欄杆，搵保安睇住！」故事件中店方亦需要「分擔責任」，且必須提出證明，證明公仔真實價格及有否購買保險，「唔係你話幾錢就幾錢，又或者要人賠咗，又再claim保險，咁咪雙重得益？」

他提醒市民，如遇同類事件，是雙方協議賠償額，如有感賠償額過大，便須冷靜求證，並與店方繼續搓商，如有懷疑，毋須急於即時作出賠償，可與店方交換聯絡方法後續處理，必要時可報警求助。