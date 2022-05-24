幼童挨跌天線得得B惹熱議　玩具店KKplus：賠償由事主主動提出

旺角朗豪坊幼童「挨」跌1.8米高天線得得B公仔一事，家長賠償逾3萬元「成本價」，引發全城熱議。涉事玩具店KKplus今日（24日）凌晨發出澄清聲明，指賠償一事由事主主動提出，在雙方同意下徹底解決；有關大型擺設則為首版印刷之原型品，官方預售價格為52,800元，並無收取多於該貨品之售價。而該擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性，但該店會重新審視所有擺設的展示安全。對於事件為雙方帶來輿論壓力，該店會主動聯絡事主跟進事件。



今日凌晨近1時，KKplus在社交專頁指為免有人散播謠言，誤導視聽，遂發出澄清聲明。該店指事件發生後，處理方法是由事主主動提出，已經即時處理並在雙方同意下徹底解決。此外，就有關擺設的售價，該大型擺設為首版印刷之原型品，官方預售價格為52,800元，原型品之成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等；同款產品之25cm版本為1,180元，並無收取多於該貨品之售價。

至於有關擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性，該擺設從去年11月開始已於現位置展示，期間沒有為客人帶來任何不便，但該店會重新審視所有擺設的展示安全，並會吸取本次經驗，避免同類事件再次發生。聲明又提及，事件至今已為雙方帶來不必要之輿論壓力，該店將會主動聯絡事主跟進事件，並呼籲大眾為保事主隱私，避免轉發含有個人資料的任何訊息。

▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼

