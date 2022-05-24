阿正唔想做「一姐」想做「正妹」　Asha爆將同AK@MIRROR合作拍戲

ViuTV與Makerville合作的原創劇《大誠實家》今日（24日）於西貢進行開鏡儀式。於綜藝節目《膠戰》憑爽朗個性上位的阿正（黃正宜）透露，今次在戲中會有爆喊一幕。阿正笑言現實中哭點奇怪，她說：「我係笑到喊。同埋我好鍾意睇奮鬥故事，好似之前睇F1紀錄片《Drive To Survival》車手鬥咗一百幾場，終於攞到人生第一位啦，佢一衝線我就喊囉！仲有關於動物嘢會喊、啲人生BB嘅Vlog、求婚片又喊啦，喊啲位好奇怪㗎！」



阿正（黃正宜）參演新戲《大誠實家》。（葉志明 攝）

阿正如今人氣不比ViuTV親生女弱，問如何看待部分粉絲稱她才是真正「ViuTV一姐」，她驚慌笑住否認稱號：「一姐嗰啲就唔好啦！其實我仲好後生，入咗呢行唔係好耐，希望可以扮返一個妹妹嘅角色，正妹得㗎啦！」

阿正鍾意大家稱呼她為「正妹」。（葉志明 攝）

至於憑《大叔的愛》人氣飆升的Asha（徐㴓喬）首度飾演媽媽，她於現場拖住小演員手一齊拜神合照，「母女」感情融洽，Asha說：「其實本身話小朋友唔使出去拜神儀式，但佢都照拖住我，所以已經好親切、投入咗角色。同埋本身佢一見到我都叫媽咪，所以有種好窩心嘅感覺。」

Asha拖住戲中女兒隻手一齊合照拜神。（葉志明 攝）

同過不少MIRROR和ERROR成員合作過的Asha透露，之後會再同Anson Kong（江𤒹生）合作，而ERROR只欠193（郭嘉駿）未合作過；Asha又笑言要儲齊MIRROR成員「閃卡」仲有一段距離。

Asha新戲中飾演青春活潑的媽媽。（葉志明 攝）