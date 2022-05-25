與鳳行 | 趙麗穎林更新5年後再合作　着高定服飾拍先導片待遇高！

古裝劇《與鳳行》於昨日（24日）正式官宣，由趙麗穎、林更新領銜主演，劇集改編自九鷺非香同名小說，如無意外，或又是一套玄幻劇。片方在今日發布以趙麗穎為主的先導片「碧蒼遊」，即刻引起網友熱議。



林更新。（微博@林更新工作室）

先導片中，趙麗穎總共展示了四個造型，全是高級定制禮服及珠寶，在85後花旦中，似乎還是首次以這樣的形式官宣。趙麗穎身穿俄羅斯設計師Ulyana Sergeenko同名品牌2019春夏高定系列，黑色蕾絲拼接綢緞抹胸長裙，加上層層堆疊的單邊衣袖，手持長槍，頗有幾分戰士的味道，令人一秒夢回《楚喬傳》。另一個造型中，趙麗身披Yanina 22春夏高定紫色薄紗披肩，頭戴珠寶，雍容典雅；第三套黑色薄紗拖尾Tube dress來自意大利品牌Antonio Grimaldi 22春夏定制，頭戴Julien Fournié 22春夏高定星星視頻，優雅中又有幾分俏皮；最後一套便裝則來自紐約時尚品牌Beauté Comme Toi 22秋冬系列。

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趙麗穎與林更新曾於2017年合作古裝劇《楚喬傳》，劇集播出後反應熱烈，更成為電視史上第一部在播期間全網播放量突破400億的電視劇，引起很大迴響。因此，《與鳳行》剛剛官宣便吸引不少粉絲關注，期待有一套爆劇誕生！

《楚喬傳》成績不俗。（劇照）