MIRROR演唱會炒價未因實名制而停　門票網上價格急升至幾十萬

香港人氣男團MIRROR早前宣佈將於7月底舉辦一連十場的首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，全民撲飛潮瞬間開始。而早在演唱會未正式公佈前已經謠言滿天飛，指有錢也買不到票，亦有指一場演唱會最貴的價格為1,280港幣卻被炒至過萬元，所以自主辦方一公佈舉辦演唱會後不少網民希望會採取入場門票實名制。

MIRROR成立官方FC後，12子的後援會將不會受到影響。(資料圖片）

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主辦方表示已經聽到大家申訴的聲音，所以昨日（25日）公佈MIRROR的演唱會會實施實名制售票，希望以此來杜絕黃牛黨炒票。可惜有大部分的內部門票及信用卡優先預購票已經售出，而這些門票都在實名制前售出，所以這些門票均不受實名制限制，因此令這批已經流出的門票價格更貴，炒價由最平的六千多一張至數十萬一張不等，在公佈實名制後這批門票的價格還有待升，價格隨時翻倍。

香港人氣音樂組合Mirror共12場經公開發售的演唱會門票，將會以實名制形式發售。（MIRROR FACEBOOK）

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昨日（25日）主辦方除了公佈演唱會明票會實行實名制外，更宣佈將會追加8月5日及6日兩場的演唱會，主辦方宣佈這兩場演唱會將不會公開發售，因為這兩場為已經入會的「MIRO」專場，目的明顯是希望令粉絲放心不用「食炒價」來欣賞偶像的演唱會。據悉，今次MIRROR演唱會內部門票佔了全部門票的七成，一場下來約有7000張門票是不需要實名，而剩下的三成約3000張門票則公開發售，所以實名制的幫助其實不太大，依然是大部分粉絲仍然要「食炒價」，難以杜絕黃牛黨的炒風。

MIRROR演唱會飛既炒價去到30幾萬一張 (網上圖片)

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