MIRROR演唱會實名制終落實　民政局：打擊門票炒賣及高價代購

全城期待的MIRROR演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》，門票未發行已經有黃牛黨炒賣，一眾擔心買不到飛的鏡粉心如刀割，怕被迫「捱貴飛」令荷包大出血，紛紛要求推行實名制，杜絕黃牛黨。

業界研究實名制方法後，終決定以12場經城市售票網公開發售的門票，以實名制方式出售。署理民政事務局局長陳積志感謝各方努力，相信實名制將可減低門票炒賣及高價代購等行為。



MIRROR宣布紅館演唱會好消息﹗（MIRROR FACEBOOK）

未正式發售 黃牛黨炒至44萬元「癲價」

MIRROR演唱會尚未正式賣飛，暫時只有信用卡優先訂購，但網上已有黃牛黨開價。官方最高票價1,280元的門票，黃牛黨竟然炒至近44萬元一張，令鏡粉大為不滿，MIRROR已經叮囑不要炒飛。

MIRROR在Facebook宣布，經城市電腦售票網發售的演場會門票，會以實名制形式出售。另外亦會加開兩場特別場，專門讓MIRROR Fans Club會員參與，總共舉行12場演唱會。至於買飛方法、售票日期等還有待公布。

MIRROR宣布紅館演唱會加場兼部份推實名制﹗（MIRROR FACEBOOK）

由於勢力龐大的「鏡粉」要求實名制，民政局轄下的康文署與業界商討實名制的安排。康文署指，現時城市電腦售票網可支援實名制買飛，加上業界自願參與、全面配合，MIRROR演唱會將會首次在紅館試行流行演唱會實名制。

陳積志在Facebook認為，實名制可以保障公眾利益，確保樂迷有公平機會購票，令演藝行業有更健康蓬勃的發展。