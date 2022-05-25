MIRROR演唱會落實門票實名制 康文署：歡迎主辦機構積極配合
撰文：王潔恩
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香港人氣音樂組合Mirror早前宣布在紅館舉行演唱會，今日（25日）更表示公開發售的門票會以實名制形式發售。康樂及文化事務署表示，為打擊門票炒賣，署方主動與Mirror演唱會主辦機構商討演唱會售票及相關入場安排，並歡迎主辦機構積極配合以「實名制」售票。
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呼籲入場人士演唱會當日提早到場
康文署表示，為打擊門票炒賣，主動與Mirror演唱會主辦機構商討有關安排，並歡迎主辦機構積極配合以「實名制」方式讓市民購買經由城市售票網公開發售的門票，以減低門票炒賣的機會。
署方又指，會就售票及入場安排向主辦機構提供一切協助和配合，亦呼籲持票的市民提早到達香港體育館。
翻查資料，旅發局去年曾主辦「香港跨年倒數演唱會」，MIRROR亦是表演歌手之一。當時門票亦採取實名制，不能更改資料及轉讓，入場觀眾須持有實名門票、與門票名字相同的身分證等。
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