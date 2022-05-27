乘風破浪3 |驚吃兔頭閱讀量逾2億人討論　王心凌嚇到倒退哀嚎拒絕

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）今（27日）30位姐姐進行分組，當中因節目再度爆紅的台灣「甜心教主」王心凌，因為害怕吃兔頭的關係而登上微博熱搜，閱讀量超過2億人討論，相當驚人。

姐姐進行分組 。（影片截圖）

在進行分組的時候，王心凌成功加入吳莫愁隊伍，與黃小蕾﹑吳謹言共同組隊將表演《談笑一生》一曲。在分組完畢之後，她們一行人就回到宿舍用餐，此時吳謹言就向旁邊的王心凌道：「你吃過兔頭嗎？」她二話不說表示：「沒有」，就在此時黃小蕾則非常熱情，建議給王心凌喂兔子舌頭試一試，當下她聽到後非常吃驚，當黃小蕾已經準備好喂的時候，王心凌一直發出哀嚎的聲音以示拒絕，但黃小蕾仍然熱情地想王心凌嘗試一下，還建議她吃兔腦子，甚至已為她準備好，當下令她更懼怕：「拜託，我吃這個就好，我真的不行。」一直閃躲黃小蕾的熱情招待，眼見王心凌害怕到一直往後躲，在旁的吳謹言就為她擋下吃了兔腦子，其舉動相當霸氣，讓不少網友笑言像極了擋酒的模樣，對吳謹言的行為加了不少好感。

王心凌害怕吃兔子頭。（影片截圖）

吳謹言為王心凌擋吃。（影片截圖）

而最後王心凌就嘗試吃了兔子的腮幫子肉，勉強吃下了一小塊肉的她顯得相當無奈：「我生平第一次的一小塊兔臉頰。」吃完後的評價是：「還可以。」雖然色香味俱全，但對於王心凌來說始終是懼怕吃的食物之一。而王心凌害怕吃兔子頭的畫面掀起熱話，在微博有超過2億的閱讀量，而在今集中王心凌的鏡頭相當多，此舉再次證明了她的人氣是多麼的高。

王心凌最後嘗吃兔子的腮幫子肉。（影片截圖）

王心凌的閱讀量相當驚人。（微博截圖）

其實，「兔子頭」這一道菜在四川是一道隨處可見的美食，據內地「看鑑」官方頻道表示，四川人每年要吃將近三億多隻兔子，平均每秒就吃掉9隻兔子，佔據了全國市場近7成之多，而在當地人的研究之下亦做出了多款不同兔子炮製的方法，有炒兔肉﹑麻辣兔頭等，現時在知名賺購物網站亦有多款不同款式的兔子類菜式，價格18元人民幣到90元人民幣不等。

四川人每年要吃將近三億多隻兔子。（影片截圖）