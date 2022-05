乘風破浪3｜囝囝唱歌支持媽媽參賽　胡杏兒窩心：給我鼓勵挺大的

內地綜藝節目《乘風破浪3》(前稱《乘風破浪的姐姐》)開播後話題十足,當中香港代表胡杏兒的一舉一動都備受關注。為了節目以短頭髮示人的她,近日在《突擊訓練室》中大玩遊戲又談心,原來她好想同韓國女團前少女時代成員Jessica(鄭秀妍)成為組合,而兒子對於她是次參賽亦自唱了一首歌曲為其打氣,讓她感到溫暖開心。

姐姐們大玩遊戲。(影片截圖)

在節目中除了胡杏兒之外,還有多位姐姐一同玩遊戲,在過程中舞蹈老師陳琦沅就問道姐姐們,如果要挑選一位姐姐成為組合會選誰,胡杏兒二話不說就表示:「我肯定選鄭秀妍,她肯定有很多東西我可以學到。」看來Jessica的唱跳功力深深吸引胡杏兒。

胡杏兒想同Jessica組女團。(影片截圖﹑《乘風破浪3》微博圖片)

而在初舞台上胡杏兒戴墨鏡演唱《歲月如歌》歌聲動人眼神又有戲,讓不少網友讚嘆。而陳琦沅眼見她歌聲了得﹑演戲又出色,甚至還推出過專輯歌曲,相信她參加節目一定充滿着底氣,但她則認為自己在舞蹈方面沒有信心:「不會,演唱還好,跳就有點害怕,因為沒學過。就是有一定的舞台的經驗,肯定是好的,只是說我覺得我十年前在那個《舞動奇蹟》的時候也是壓力是很大的。但是我覺得這一次來到就是《乘風破浪》這個節目,就沒有以前那麼的害怕了,我覺得自己是成熟了。」

胡杏兒初舞台相當精彩。(《乘風破浪3》微博圖片)

胡杏兒害怕跳舞。(影片截圖)

另外,在節目中胡杏兒亦透露兒子知道她參加節目,給予了她好多愛的鼓勵:「給我鼓勵挺大的,就是他會說很直接的『媽媽加油,媽媽我想你,我愛你。』然後他老會給我唱一首就是他所謂的媽媽歌『Love you Love you mumi…』然後『miss you mumi,miss you miss you mumi…』,然後跟爸爸也是唱的一樣的。(這首歌是你教他嗎?)沒有,它其實是一首他在幼兒園學的一首歌,但是他自己加上這些詞,它本身不是這樣的一首。」兒子的這個舉動令到胡杏兒相當暖心。

兒子給予愛的鼓勵,讓胡杏兒好感動。(胡杏兒微博圖片)