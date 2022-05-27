乘風破浪3｜囝囝唱歌支持媽媽參賽　胡杏兒窩心：給我鼓勵挺大的

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）開播後話題十足，當中香港代表胡杏兒的一舉一動都備受關注。為了節目以短頭髮示人的她，近日在《突擊訓練室》中大玩遊戲又談心，原來她好想同韓國女團前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）成為組合，而兒子對於她是次參賽亦自唱了一首歌曲為其打氣，讓她感到溫暖開心。

姐姐們大玩遊戲。（影片截圖）

在節目中除了胡杏兒之外，還有多位姐姐一同玩遊戲，在過程中舞蹈老師陳琦沅就問道姐姐們，如果要挑選一位姐姐成為組合會選誰，胡杏兒二話不說就表示：「我肯定選鄭秀妍，她肯定有很多東西我可以學到。」看來Jessica的唱跳功力深深吸引胡杏兒。

胡杏兒想同Jessica組女團。（影片截圖﹑《乘風破浪3》微博圖片）

而在初舞台上胡杏兒戴墨鏡演唱《歲月如歌》歌聲動人眼神又有戲，讓不少網友讚嘆。而陳琦沅眼見她歌聲了得﹑演戲又出色，甚至還推出過專輯歌曲，相信她參加節目一定充滿着底氣，但她則認為自己在舞蹈方面沒有信心：「不會，演唱還好，跳就有點害怕，因為沒學過。就是有一定的舞台的經驗，肯定是好的，只是說我覺得我十年前在那個《舞動奇蹟》的時候也是壓力是很大的。但是我覺得這一次來到就是《乘風破浪》這個節目，就沒有以前那麼的害怕了，我覺得自己是成熟了。」

胡杏兒初舞台相當精彩。（《乘風破浪3》微博圖片）

胡杏兒害怕跳舞。（影片截圖）

另外，在節目中胡杏兒亦透露兒子知道她參加節目，給予了她好多愛的鼓勵：「給我鼓勵挺大的，就是他會說很直接的『媽媽加油，媽媽我想你，我愛你。』然後他老會給我唱一首就是他所謂的媽媽歌『Love you Love you mumi…』然後『miss you mumi，miss you miss you mumi…』，然後跟爸爸也是唱的一樣的。（這首歌是你教他嗎？）沒有，它其實是一首他在幼兒園學的一首歌，但是他自己加上這些詞，它本身不是這樣的一首。」兒子的這個舉動令到胡杏兒相當暖心。

兒子給予愛的鼓勵，讓胡杏兒好感動。（胡杏兒微博圖片）