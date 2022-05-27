乘風破浪3｜于文文阿雅爭相邀入隊　阿Sa顯尷尬傾向想跳舞

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）今（27日）進行分組，30位姐姐從四個領域（唱秀舞台﹑唱跳舞台﹑唱演舞台﹑唱樂舞台）自由選擇心中舞台，隨後由小隊長在團內作出決擇，當中阿Sa（蔡卓妍）成為團寵，令到台灣藝人阿雅（柳翰雅）同內地歌手于文文都要選擇她，令到阿Sa相當尷尬。

30位姐姐進行分組。（影片截圖）

最新一集節目是30位姐姐進行分組，一開始姐姐們齊集在大廳等待主持人謝娜公布四個領域的舞台的歌曲表演，在等待期間一眾姐姐們聚集在中間閒聊，此時就有細心的網友發現，阿Sa獨自一人坐在後面位置的沙發區域，而她的坐姿則相當霸氣，張開腿自由自在地坐著，完全沒有偶像包袱，真實可愛的一面令她成為熱搜人物，網友們非常喜愛她的真實個性。而阿Sa得知自己的坐姿成為話題後，隨即在微博留言：「我坐好了，不過這麼糊也能被你們發現。」相當搞笑。

阿Sa的坐姿相當霸氣 。（影片截圖）

阿Sa的個性深得姐姐喜愛。（影片截圖）

阿Sa可愛的個性亦讓她成為團寵，在團隊內有兩位小隊長都想爭取她加入自己的隊伍，內地歌手于文文非常渴望她的加入，而台灣藝人阿雅亦想阿Sa加入自己隊伍一起唱跳，在這種情況之下于文文就公然問阿Sa的意願，而她在尷尬的情況下就表示：「跳舞是我最 …」話都沒說完，于文文就已經知道她的想法，于文文表示：「你最想在這嗎？那就不變了。」最後她同阿雅一組一起唱跳《要你管》，同隊員還有毛俊傑﹑Jessica（鄭秀妍），眼見她們訓練的時候相當用心，團隊舞蹈甚有基礎似的。在事後接受節目訪問時，阿Sa亦相當輕鬆表示沒壓力:「現在有壓力也太早了，還有幾天才演出，那太痛苦了吧。」看來團隊訓練相當順暢，而且她又是女團出身，再加上Jessica的多年唱跳經歷，在她們的教導之下其餘兩位隊員的舞蹈亦有進步，這一組的表演是令不少網友非常期待的。

于文文﹑阿雅都想挑選阿Sa 。（影片截圖）

阿Sa同Jessica一組。（影片截圖）